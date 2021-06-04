Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Что нельзя делать 4 июня

Главные приметы этого дня:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 4 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины Сильный туман и обильные росы – к хорошему урожаю.

Про все приметы и запреты этого дня - читайте в материале ниже.Мученик Василиск простым людям был не особо известен, но его имя сохранилось в памяти людей.Связано это с созвучием имени с растением василек и с чудищем Василиском. На Василиска не пахали и не сеяли, в противном случае на поле вырастут лишь полынь да васильки. Поэтому в народе этот день часто называли "васильковы". Рожь 4 июня и подавно сеять нельзя, потому что на этом поле может уродиться Василиск. И тогда в деревню придет настоящая беда: поля высохнут, из колодцев уйдет вода, девушки станут болеть и дурнеть.Девушки в этот день украшали лентами молодую березу, срывали с дерева веточки и плели из них венки, которые потом бросали в воду. Если венок утонул, то быть несчастью, если плавает – к радостным событиям.работать в поле и на огороде – в день василиска любая работа якобы только во вред: сорняки вместо растений вырастут, мусора прибавится;купаться в открытых водоемах – чтоб русалки не утащили;переедать, особенно жирной пищи.Сильный туман и обильные росы – к хорошему урожаю.Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.Птицы весело поют – к хорошей погоде.Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать отменный урожай огурцов.Ночью запел соловей – к ясной погоде.Черные круги вокруг звезд – к ненастью.Сон с 3 на 4 июня в точности сбудется в самое ближайшее время.Именины в этот день празднуют Владимир, Иван.