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Саша Филипенко: «Белорусам больше не нужно объяснять, что такое ежедневные аресты и соседи-понятые, выбитые признания и воронки»
04.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Писатель – о том, что сделал белорусской правитель.
– За девять месяцев Лукашенко сделал то, на что в иные времена понадобились бы годы, –
Арестовав сорок тысяч человек в девятимиллионной стране, Лукашенко собственными руками форсированно провел декоммунизацию.
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