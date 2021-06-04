Саша Филипенко: «Белорусам больше не нужно объяснять, что такое ежедневные аресты и соседи-понятые, выбитые признания и воронки»

Источник материала: Салiдарнасць

Писатель – о том, что сделал белорусской правитель.





– За девять месяцев Лукашенко сделал то, на что в иные времена понадобились бы годы, – пишет Саша Филипенко. – Белорусам больше не нужно объяснять, что такое репрессии, ежедневные аресты и соседи-понятые, выбитые признания в любви к вождю и воронки, пытки и карцеры, тройки и публичные суды.

Арестовав сорок тысяч человек в девятимиллионной стране, Лукашенко собственными руками форсированно провел декоммунизацию.