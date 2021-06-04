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Марию Колесникову в СИЗО снимало госТВ
Источник материала: Навiны
Члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Марию Колесникову, которая находится в СИЗО № 1 Минска, 3 июня снимала съемочная группа государственного телевидения, сообщает телеграм-канал экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.
«Мария, конечно, на это согласия не давала», — говорится в сообщении.
В этот же день в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ вышло
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Члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Марию Колесникову, которая находится в СИЗО № 1 Минска, 3 июня снимала...
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