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Топ-5 самых популярных историй прошлого лета — вот чему они учат

04.06.2021 11:27 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Топ-5 самых популярных историй прошлого лета — вот чему они учат
Фото из личного архива

В первую неделю июня мы решили вспомнить истории самых ярких предпринимателей, которые вдохновляли нас прошлым летом. Собрали 5 самых популярных историй.

«Муж разрешил!» Как межнациональная пара построила семейный бизнес, несмотря на предрассудки

Прошлым летом наш сайт «взорвала» история основателей бренда Kingo — межнациональной пары Елены Алькади и ее мужа Мустафы. Все началось с лайка в Instagram. Молодой человек переехал из Багдада в Йошкар-Олу, чтобы получше узнать будущую супругу. После свадьбы Мустафа устроился водителем в службу такси (без прописки и регистрации вариантов особо не было), но понял, что так семью не прокормит.

Топ-5 самых популярных историй прошлого лета — вот чему они учат
Фото из личного архива

Пара решила начать свой бизнес: зарабатывать на одежде и обуви из Китая. Взяли кредит на 500 тыс. российских рублей (около $ 8 тыс. на 2018 год) и через месяц открыли магазин. Конкуренты не давали молодым людям развиваться — натравливали милицию и различные проверки. Елена и Мустафа решили превратить проблему в возможность: шить одежду самостоятельно. Как семья реализовала эту идею, пережила жесткую кадровую текучку и расплатилась по двум кредитам — читайте в материале.

«Все хотят вложить $ 500 и получать миллионы, щелкая семечки». Проект двух подруг нарастил продажи в кризис, как под Новый год

Основательницы компании «Каракули» Полина Смирнова и Ольга Бакутинова поразили своим чутьем и находчивостью. Во время декрета подруги решили заняться чем-то полезным — открыть свое дело. Изначально остановились на клининге. Но свою нишу помогла найти статья «10 идей для бизнеса в детской сфере» в интернете.

Топ-5 самых популярных историй прошлого лета — вот чему они учат
Фото предоставлено авторами

Девушки решили послать клининг «на фиг» и заняться большими раскрасками. Подошли к делу серьезно — хотели выделиться на фоне конкурентов качеством. «Первый год существования „Каракулей“ мы разбивались в лепешку, чтобы продвигаться без бюджета, потому что его просто не было. Жили тогда вообще без зарплаты, понимали: если не вкладываться в рекламу, то продажи остановятся на уровне друзей и их знакомых. И однажды все изменилось», — вспоминают девушки. Читайте, как молодым предпринимательницам удалось не просто продержаться во время коронакризиса, а встретить его как второй Новый год, без усилий увеличив продажи до уровня «горячего» сезона.

«Работаем на самом жестком B2B-рынке в Украине» — парень продавал приправы, а теперь делает тонны огнеупорных смесей

Сергей Онищенко — украинский предприниматель, который ни дня не работал в найме. В 20 лет он запустил свой первый проект и торговал специями. Думал, что это прибыльный продукт и делал большие наценки. Но маржа была небольшой, а клиенты уходили из-за растущих цен. Сергей решил кардинально сменить сферу и запустил компанию Savex Minerals, которая производит огнеупорные смеси для металлургических заводов.

Топ-5 самых популярных историй прошлого лета — вот чему они учат
Фото из личного архива

«Мы начинали с 10 000 грн (чуть менее $ 400), которые потратили на покупку б/у бетономешалки и сырья на пробную партию товара», — вспоминает Сергей. Как предприниматель балансировал на грани банкротства и сумел превратить свою компанию в одно из крупнейших новаторских предприятий Украины — в истории Сергея.

Закрыть столовые и заработать в 2 раза больше — вот как семья из Питера переиграла кризис

Антон и Анна Плотниковы придумали, как выжить во время пандемии. На смену закрытым столовым в Санкт-Петербурге пара открыла  доставку домашней еды по подписке Max Food.

Топ-5 самых популярных историй прошлого лета — вот чему они учат
Антон и Анна Плотниковы с сыном Максимом. Фото из личного архива

Супруги решили продавать через паблик во «ВКонтакте». С нуля все сделали сами: 

  • Настроили удобное меню в формате кнопок прямо под обложкой. Когда люди заходят в группу, то сразу понимают, куда попали

  • С помощью знакомой владелицы паблика по обучению начинающих дизайнеров устроили конкурс. Более 100 дизайнеров боролись за создание оформления группы. Оргвзнос составил всего 2000 рублей (около $ 28)

  • Настроили чат-бота в группе для заказов 24/7 (свой конструктор ботов есть во «ВКонтакте»). Чат-бот приветствует всех новых подписчиков, прямо в переписке открывается меню (например, «О нас» или «Сделать заказ»)

  • Настроили и добавили товары (прямо в паблике во «ВКонтакте» можно создать интернет-магазин)

  • Выложили несколько статей (пост-знакомство, рассказ о питании по подписке).

Что получилось из этого эксперимента — читайте по ссылке

«А много людей из бывшего Союза работает в SpaceX? Да дофига!» Как попадают к Илону Маску

Прошлым летом мы поделились мыслями украинского программиста Алексея Пахунова — члена команды, которая готовила к старту космический корабль SpaceX.

Топ-5 самых популярных историй прошлого лета — вот чему они учат
Илон Маск. Фото: ТАСС

Алексей подсказал, какие нюансы нужно знать соотечественникам из стран СНГ, чтобы задержаться в Штатах и найти работу в крупной компании. 

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Теги: знакомства
 
 
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В первую неделю июня мы решили вспомнить истории самых ярких предпринимателей, которые вдохновляли нас прошлым летом. Собрали 5 самых популярных историй.
 
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