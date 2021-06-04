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Прошла презентация Volkswagen Taos для рынка Таможенного союза

04.06.2021 11:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В России прошла презентация компактного кроссовера Volkswagen Taos для нашего региона. Можно сказать, что это перелицованный Skoda Karoq. Стоить новинка будет дешевле «Тигуана», но точные цены пока не сообщают. Фотографии с презентации опубликовал сайт Drom.

Прошла презентация Volkswagen Taos для рынка Таможенного союза

Volkswagen Taos будет продаваться у нас либо с атмосферной «четверкой» объемом 1,6 литра (110 л. с., 5-МКП или 6-АКП в сочетании с передним приводом), либо с 1,4 TSI (150 л. с., 8-АКП для переднего привода или 7-АКП для 4WD). За счет уникального дизайна передней части Taos и Karoq воспринимаются по-разному. Новинка выполнена в соответствии с последним корпоративным стилем Volkswagen.

Прошла презентация Volkswagen Taos для рынка Таможенного союза

В салоне отличий еще больше. Здесь у Volkswagen другая форма воздуховодов, собственный руль, уникальный блок управления климат-контролем. Еще у Taos можно заметить широкую глянцевую накладку, окрашенную, в зависимости от комплектации, либо в оранжевый (для спецверсии JOY!), либо серый (для остальных комплектаций) цвет. Идентичной для обеих моделей можно считать разве что полностью электронную приборную панель в топ-версиях, да по-немецки выверенную эргономику посадки за рулем.

Прошла презентация Volkswagen Taos для рынка Таможенного союза

К заказу в Беларуси доступны комплектации Respect, Status и Exclusive. Для каждой из комплектаций предложен пакет дополнительных опций и список функционального оборудования.

Прошла презентация Volkswagen Taos для рынка Таможенного союза
Прошла презентация Volkswagen Taos для рынка Таможенного союза
Прошла презентация Volkswagen Taos для рынка Таможенного союза
Volvo S80 I Рестайлинг, 2003 г.в., 337 000 км
черный, седан, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
11 416 р.
4499$ / 3691€
Suzuki Grand Vitara JT Рестайлинг, 2008 г.в., 200 000 км
бежевый, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, полный привод
19 031 р.
7500$ / 6153€
Chevrolet Malibu IX, 2016 г.в., 139 000 км
белый, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
36 285 р.
14 300$ / 11 732€
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В России прошла презентация компактного кроссовера Volkswagen Taos для нашего региона. Можно сказать, что это перелицованный Skoda Karoq. Стоить новинка будет дешевле...
 
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