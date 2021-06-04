Прошла презентация Volkswagen Taos для рынка Таможенного союза

Источник материала: Onliner

В России прошла презентация компактного кроссовера Volkswagen Taos для нашего региона. Можно сказать, что это перелицованный Skoda Karoq. Стоить новинка будет дешевле «Тигуана», но точные цены пока не сообщают. Фотографии с презентации опубликовал сайт Drom .





Volkswagen Taos будет продаваться у нас либо с атмосферной «четверкой» объемом 1,6 литра (110 л. с., 5-МКП или 6-АКП в сочетании с передним приводом), либо с 1,4 TSI (150 л. с., 8-АКП для переднего привода или 7-АКП для 4WD). За счет уникального дизайна передней части Taos и Karoq воспринимаются по-разному. Новинка выполнена в соответствии с последним корпоративным стилем Volkswagen.





В салоне отличий еще больше. Здесь у Volkswagen другая форма воздуховодов, собственный руль, уникальный блок управления климат-контролем. Еще у Taos можно заметить широкую глянцевую накладку, окрашенную, в зависимости от комплектации, либо в оранжевый (для спецверсии JOY!), либо серый (для остальных комплектаций) цвет. Идентичной для обеих моделей можно считать разве что полностью электронную приборную панель в топ-версиях, да по-немецки выверенную эргономику посадки за рулем.





К заказу в Беларуси доступны комплектации Respect, Status и Exclusive. Для каждой из комплектаций предложен пакет дополнительных опций и список функционального оборудования.











