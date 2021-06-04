Вторая АЭС — это реальность? Она вообще нужна? Эксперт о вчерашних словах с «энергетического» совещания

Источник материала: Onliner

Буквально каждую неделю появляются новости об успехах нашей АЭС: включили, выключили, загрузили, сертифицировали. Только успевай следить. При этом, похоже, «атомная тема» настолько зашла, что страна готова к новым подвигам. Вчера во время совещания о состоянии и развитии энергетического комплекса Александр Лукашенко сделал заявление: «Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Если на то пошло, надо будет — построим вторую атомную электростанцию!» Так что, уже готовиться? Onliner поговорил с экспертом, чтобы понять, быть еще одной большой стройке, или это пока только прикидки на будущее.

— В первую очередь отмечу, что заявления о намерении строить вторую АЭС я не увидел, — отмечает эксперт в области энергетики, популяризатор науки Андрей Косько. — Мне это показалось скорее более похожим на напутствие: мол, если надо, то построим. А вот если отвечать на вопрос, надо ли строить вторую АЭС в принципе или, еще шире, при каких условиях может понадобиться вторая АЭС, то дела обстоят следующим образом.

Электроэнергия — это самый, если угодно, цивилизованный энергоресурс, который во многом формирует и определяет наше существование. Более того, имеется даже вполне однозначная корреляция уровня подушевого электропотребления и индекса человеческого развития. Но сколь значимым и важным ресурсом не являлась бы электроэнергия, сама по себе она не нужна.

Резюмируя: электроэнергия — стратегически важный ресурс, но не самоценный.

Рассмотрим варианты, которые могут свидетельствовать о необходимости увеличения электромощностей (к слову, не только атомных). Первый: если растет спрос на электроэнергию вследствие роста экономики. Объем потребления энергоресурсов в целом растет медленнее ВВП, и для того, чтобы спрос на них вырос на 1%, ВВП должен вырасти примерно на 3%. Темпы роста экономики Беларуси сегодня ниже среднемировых, а среднегодовые темпы роста электропотребления с 2015 по 2019 год составляли около 1%. (Электропотребление в 2015 году составляло 36,8 млрд кВт·ч, а в 2019 — 38,1 млрд кВт·ч). То есть рассчитывать на рост электропотребления вследствие роста ВВП довольно оптимистично.

Второй вариант: если растет доля электроэнергии в конечном потреблении. Рост доли электроэнергии в конечном потреблении — это общемировая тенденция, а переход с ископаемого топлива на электроэнергию стимулируется в большинстве стран, в том числе у нас. Доля электроэнергии в конечном потреблении в Беларуси сегодня недотягивает до 15%. Основным энергоресурсом, как и во всем мире, являются нефтепродукты. В этом смысле некоторый потенциал для увеличения объемов электропотребления есть. Но здесь также все неоднозначно.

Во-первых, рост электропотребления не должен быть самоцелью. Лампа накаливания потребляет больше электроэнергии, чем светодиод, но вряд ли замена второй на первую является рациональным решением. То есть важен не рост электропотребления сам по себе, а эффективный рост. К слову, это противоречило бы политике в области энергосбережения, которая в Беларуси проводится в форме доведения до отраслей показателей по снижению энергопотребления.

Во-вторых, переход на электроэнергию как на новый энергоресурс требует больших капитальных вложений практически в любом случае: будь то переход с авто с ДВС на электрокар или замена газового котла электрическим.

И в-третьих, переход на электроэнергию зависит от цены конкурентного энергоресурса. Альтернативным топливом чаще всего выступает природный газ, который в Беларуси сравнительно недорогой (его цена в Беларуси чуть ниже $130 за тысячу кубов, а в Германии — в два раза выше). В Беларуси сегодня принимаются меры по снижению тарифов на электроотопление в быту, но даже при действующих тарифах в 4 копейки за кВт·ч на электрообогрев все быстро не перейдут даже из-за технических ограничений в сетях.

Вариант с ростом доли электроэнергии в конечном потреблении более оптимистичен, но такого роста электропотребления, который потребует строительства еще одной АЭС, он также не сулит.

Разумеется, строительство и функционирование АЭС сопряжено со специфическими обстоятельствами. Введенная в промышленную эксплуатацию АЭС построена в кредит и, вероятно, вторая также строилась бы не за собственные средства. Возможность увеличения внешнего долга сегодня весьма ограничена.

Технически АЭС работает в базовой части графика нагрузки, то есть выработка электроэнергии на АЭС стабильна. При этом потребность в электроэнергии в течение суток, в свою очередь, нестабильна: утром электроэнергии требуется больше, чем ночью, когда наблюдается так называемый провал потребления.

Атомные мощности не маневренные и должны компенсироваться либо маневренными гидро- или газовыми мощностями, либо экспортом и импортом электроэнергии. Выработка от одной АЭС при полной загрузке может превысить потребности в период провала, две АЭС — тем более. Есть еще, само собой, аккумулирование электроэнергии, но эта технология не менее капиталоемкая, чем непосредственно электрогенерация. Как говорит один мой товарищ: «Кто изобретет бесконечный накопитель, тот решит практически все проблемы энергосистемы».

Технически вторую станцию, без сомнений, построить можно. Тем более что опыт строительства уже есть. И можно даже найти некоторые достоинства, как, например, сокращение выбросов парниковых газов, сокращение закупок природного газа (который, как было упомянуто, не так дорог по сравнению с ЕС). Но если строить, нужно понимать зачем. И почему именно атомную, а, например, не солнечную. Все же сейчас прежде всего необходимо интегрировать уже действующую АЭС как в энергосистему, так и в экономику.

Пока, как мне кажется, потребности во второй АЭС нет и в ближайшем будущем такой потребности также я не вижу, — заключает Андрей Косько.