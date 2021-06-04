«Гранит» пожаловался Лукашенко на российские ограничения по ввозу белорусского сырья

Источник материала: Onliner

Сегодня Лукашенко отправился в Микашевичи на производственное предприятие «Гранит». Во время встречи генеральный директор Эдуард Гаврилкович отметил, что из-за закрытия границ после начала пандемии существенно снизился экспорт. Но еще большая проблема — это ограничительные меры в России.

По словам генерального директора, в России приняли меры «нетарифного регулирования», которые ограничивают поставки белорусского сырья, передает БЕЛТА.

— Немедленно довести премьер-министру этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Но что все время спихивать проблемы наверх? Надо и здесь шевелиться. Эту проблему нужно решать, это не такая катастрофическая проблема, — сказал Лукашенко и добавил, что в правительстве помогут решить возникшие вопросы с поставками продукции за рубеж.

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