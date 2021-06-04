Главное в пятницу. «Белавиа» возобновляет рейсы в Алматы

Источник материала: Onliner

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Авиатрафик ЕС через Беларусь упал после ЧП с самолетом Ryanair

Число самолетов, использующих воздушное пространство Беларуси для полетов в Евросоюз и через него, после инцидента с Ryanair сократилось менее чем наполовину — с 420 до 253 рейсов в сутки, сообщил «РИА Новости» представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации Евроконтроль (EUROCONTROL).

«За последние семь дней в среднем воздушный трафик достигал 253 рейса в сутки. В течение семи дней до 20 мая, то есть двумя неделями ранее, показатель трафика составлял порядка 420 рейсов в сутки, — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что речь идет обо всех рейсах, которые направляются через воздушное пространство Беларуси не только непосредственно в Евросоюз, но во всю зону ответственности Евроконтроля, включая рейсы, которые используют европейское воздушное пространство как транзитное. — Рейс может иметь пункт отправления и пункт назначения за пределами нашего пространства — к примеру, рейс из Санкт-Петербурга в Кейптаун может проходить через Беларусь, а затем через зону Евроконтроля».





Представитель Евроконтроля также добавил, что «те рейсы, которые все еще продолжают осуществляться через белорусское воздушное пространство, выполняются в основном неевропейскими перевозчиками».

«Белавиа» возобновляет рейсы в Алматы

16 июня авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск — Алматы — Минск, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты из Минска будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам с вылетом из Национального аэропорта Минск в 20:05 и прибытием в Алматы в 3:55. Обратные рейсы планируются по четвергам и воскресеньям с вылетом из Международного аэропорта Алматы в 5:10 и прибытием в столицу Беларуси в 7:20.

(будет дополнено)