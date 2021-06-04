МВД: минчанин с помощью шипов повредил колеса трех патрульных машин. Это расценили как злостное хулиганство (обновлено)

Источник материала: Onliner

«В начале февраля возле Первомайского РУВД столицы ОМОН задержал 56-летнего мужчину, — сообщали в МВД. — Тот разбрасывал самодельные металлические шипы. Пока известно о пробитых колесах в трех служебных машинах». Сегодня стало известно, СК зафиксировал еще пять эпизодов.

«Как признался мужчина, этой деятельностью он занимался на протяжении нескольких месяцев, — говорилось в сообщении МВД. — Он с конца осени мастерил „ежей“ из старых гвоздей в гараже (два-три десятка) и разбрасывал их перед прибытием милицейского транспорта, а оставшиеся после проезда автомобилей забирал».





«Минчанин признался, что нигде не работает и живет за счет денег, заработанных в Италии, — дополнили в милиции. — Поэтому у него имеется много свободного времени для проявления своей гражданской позиции. С его слов, разбрасывал шипы около пяти раз. Также он признался, что ранее принимал участие в несанкционированных акциях по воскресеньям».





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Сегодня в СК сообщили: «Установлено еще пять эпизодов противоправной деятельности обвиняемого. В минувшем декабре мужчина неоднократно самостоятельно с помощью сварочного аппарата, а также металлических гвоздей и стержней изготавливал „ежи“. После чего разбрасывал их вблизи административных зданий. Повреждено пять автомобилей, общий ущерб — более 250 рублей. Мужчина ранее не судим. В ходе допросов он пояснил, что так выразил свое недовольство работой правоохранительных органов. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) ч. 2 ст. 339 (хулиганство, совершенное повторно) и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 339 (покушение на хулиганство, совершенное повторно) УК РБ. Он заключен под стражу. Материалы переданы прокурору для направления в суд».

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