Беларусь – Сьерра-Леоне. Матч отменен - африканская сборная отказалась ехать в Минск

«В конце прошлой недели в федерации футбола африканской страны состоялись выборы, итогом которых стала смена руководства. Еще до этого, несмотря на подписанный контракт на проведение игры, представители Сьерра-Леоне перестали выходить на связь с АБФФ и УЕФА.





Только накануне принимающей стороной получено уведомление от Африканской конфедерации футбола, что их представитель отказался от взятых на себя обязательств и не приедет в Беларусь», – сообщает пресс-служба АБФФ.





Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».





Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.





После этого ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили беларуским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.





Международным авиакомпаниям запретили летать над Беларусью, а самолетам компании «Белавия» запрещено совершать полеты в большинство европейских стран.





Сегодня также стало известно, что матч молодежных сборных Беларуси и Кипра в рамках квалификации Евро-2023 перенесен на год из-за запрета на авиаперелеты.