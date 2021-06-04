Скандальный аукцион на Geely Tugella завершился: хватило всего одной ставки

Источник материала: Onliner Торги на каждый из трех автомобилей Geely, упавших с автовоза по дороге к могилевскому дилеру, наконец, завершены. Это должно было случиться еще неделю назад, но история затянулась из-за скандала вокруг аукциона на Geely Tugella (FY11) Flagship: машина одна, а победителя на нее вышло как бы два. В итоге торги были продлены и завершились сегодня, 4 июня.

Торги состоялись и не состоялись

Напомним , что две из трех разбитых Geely ушли с аукциона без всяких споров: итоговая цена на Geely Tugella (FY11) Luxury — 26 001 рубль, а выигрышная ставка за Geely GS (FE-7) Comfort составила 25 551 рубль.

Аукцион за Geely Tugella (FY11) Flagship также был проведен и завершился. Всего было сделано 197 ставок, а итоговая цена превысила 34 тысячи рублей. Но уже спустя несколько часов торги возобновились .

— На завершающей стадии мы боролись за эту Geely с еще одним участником аукциона. Моя высокая ставка была последней, автоматически (или как-то еще) высветилось, что я победитель и моя ставка была выше. А над моей была ставка ниже, другого участника. И выигрыш присвоили ему, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель Виталий. — А затем все переигралось. Оказывается, я не победитель, выяснилось, максимальную ставку сделал якобы другой участник, тот же, к слову, который купил и синюю Tugella. Мне сказали, что это сбой компьютера — как бы это ни было странно.





Организаторы аукциона, belauction.by , выступили с заявлением: «Торги продлены ввиду сбоя работы сайта и некорректного отображения ставок последних 2 участников торгов. Администрация сайта приносит свои извинения за причиненные неудобства».

Стартовая цена на автомобиль существенно выросла по сравнению с изначальной. Теперь желающим купить битую Tugella предлагалось начать торговаться с 34 161 рубля. И за 10 минут до окончания торгов не было сделано ни единой ставки.





Продано!

Торги открыл пользователь с ником nik19799. По крайней мере, ник новый: в прошлый раз за эту машину боролись участники с другими зарегистрированными псевдонимами. На его ставку, всего на рубль превышающую начальную цену, так никто и не ответил.

На данный момент торги завершены, победитель определен, итоговая стоимость Geely Tugella (FY11) Flagship — 34 162 рубля.





Как были повреждены эти Geely

Как сообщалось , 12 апреля около 14:00 на 140-м км трассы М4 (Минск — Могилев) в Белыничском районе опрокинулся автовоз Iveco с прицепом. За рулем находился житель Пуховичского района 1958 года рождения. По информации ГАИ, водитель, двигаясь со стороны Минска в направлении Могилева, не справился с управлением транспортного средства, в результате произошло его опрокидывание.

Автовоз перевозил новые Geely, в том числе два купеобразных Tugella. Это самая дорогая серийная модель Geely, продающаяся на территории Таможенного союза. Третий автомобиль на автовозе — хетчбэк GS.

Перевозимые машины и сам автовоз получили механические повреждения. Водитель не пострадал.





Почему машины не утилизировали?

После ДТП поврежденные Geely все же доставили в Могилев.

— Машины находятся у нас, они направлялись в наш автоцентр, поэтому нам нужно было давать оценку. Пострадавшие автомобили не подлежат восстановлению и будут признаны погибшими. Весь товар был застрахован, — сообщили нам тогда представители дилера Geely в этом областном центре.

Создалось впечатление, что автомобили (после того как с них снимут сохранившиеся элементы) попросту утилизируют. Вполне возможно, что первоначальный план был именно такой.

Но не случилось. Случай был признан страховым, но в выплате страховая компания отказала, обосновав это тем, что автовоз был перегружен. Могилевский дилер, а также перевозчик с таким выводом не согласны категорически и намерены добиться пересмотра решения, если потребуется — через суд.





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