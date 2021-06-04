Спортменка была задержана в Париже.





В ее гостиничном номере прошли обыски. Задержание произошло сразу после ее игры в первом круге женского парного разряда турнира, в котором она выступала в парном разряде с американкой Мэдисон Брингл. Они играли против румынок Патрисии Тиг и Андреа Миту.





Букмекеры обратили внимание на серию подозрительных ставок на то, что румынские теннисистки выиграют пятый гейм второго сета. В нем подавала Сизикова, допустив две двойные ошибки. Они с Бренгл уступили гейм под ноль.