МИД: Процесс аккредитации посла США не завершен

Пресс-секретарь МИД Беларусизаявил, что процесс аккредитации посла США в Минскене завершен, ее деятельность в отношении Беларуси не может считаться официальной.





Ранее на брифинге глава пресс-службы госдепа Нед Прайс заявил, что назначенная посол США в Беларуси Фишер в обозримой перспективе продолжит работать за пределами страны назначения, будет поддерживать "демократические устремления белорусских граждан", в том числе сотрудничать с представителями гражданского общества и лидерами демократического движения, за пределами Беларуси.





"До завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны. Никаких международно-правовых оснований для иного толкования не имеется, равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны", - сказал Глаз.





Он подчеркнул, что в соответствии с Венской конвенцией глава представительства считается приступившим к выполнению своих функций в государстве пребывания либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий грамот.