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"Провал гибридной операции": Панарин о признаниях Протасевича
04.06.2021 12:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Витебске главы СВР России Сергея Нарышкина с руководителем белорусского КГБ Иваном Тертелем, отмечает доктор политических наук, профессор Игорь Панарин. " data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">
Провал гибридной операции: Панарин о признаниях Протасевича
Вчера глав спецслужб
© Sputnik / Виктор Толочко
В ходе рабочей встречи руководители спецслужб обсудили "результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов" в условиях агрессивной политики США и стран Запада. В частности, было отмечено, что действия западных стран оцениваются в Беларуси и России как агрессивные акции, которые предпринимаются вне рамок международного права. "Это, безусловно, элементы гибридной воны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" – он очень мягкий", заявил Нарышкин.
"В этом контексте любопытно, что Протасевич, которого британцы заслали, скажем так, с провокацией в белорусском небе, пытаясь сделать из него мученика ― "Савченко 2", четко сказал о своей вине в том, что он организовывал акции протеста на польские и британские деньги, что его подставили, что его специально заслали, в общем, сюжеты показали вчера белорусские каналы, да и российские частично показали", - отметил Панарин.
"Внедренная кукла вышла из-под контроля и заговорила, гибридная операция Британии провалилась благодаря эффективному взаимодействию российских и белорусских спецслужб, и прежде всего, четкой информационной работе в кризисной ситуации органов государственного управления Беларуси", полагает эксперт.
Если бы четко не действовали, последствия были бы более тяжелыми, резюмирует Панарин.
Признания Протасевича
Накануне задержанный Роман Протасевич в интервью гостелевидению
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Протасевич добавил, что даже после задержания заговорщиков против Лукашенко в стране остается несколько радикальных "спящих ячеек". Они, по его словам, до сих пор заинтересованы в силовом захвате власти в Беларуси.
Инцидент с самолетом
Протасевич был
Информация о минировании борта не подтвердилась, однако выяснилось, что в самолете находились разыскиваемый белорусскими властями Протасевич и летевшая вместе с ним гражданка России
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Откровения Романа Протасевича в белорусском телеэфире прозвучали сразу после встречи главы СВР России Сергея Нарышкина с руководителем белорусского КГБ Иваном...
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