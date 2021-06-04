Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Провал гибридной операции: Панарин о признаниях Протасевича Витебске главы СВР России Сергея Нарышкина с руководителем белорусского КГБ Иваном Тертелем, отмечает доктор политических наук, профессор Игорь Панарин. " data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">

Вчера глав спецслужб состоялась в Витебске, что принципиально, а не в Минске, отметил эксперт на своем Youtube -канале. "Они обсудили совместные меры по отражению гибридной агрессии Запада. Очень хорошо, очень позитивная встреча, будем надеяться, что противник получит нокаутирующий удар", добавил Панарин.

В ходе рабочей встречи руководители спецслужб обсудили "результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов" в условиях агрессивной политики США и стран Запада. В частности, было отмечено, что действия западных стран оцениваются в Беларуси и России как агрессивные акции, которые предпринимаются вне рамок международного права. "Это, безусловно, элементы гибридной воны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" – он очень мягкий", заявил Нарышкин.

"В этом контексте любопытно, что Протасевич, которого британцы заслали, скажем так, с провокацией в белорусском небе, пытаясь сделать из него мученика ― "Савченко 2", четко сказал о своей вине в том, что он организовывал акции протеста на польские и британские деньги, что его подставили, что его специально заслали, в общем, сюжеты показали вчера белорусские каналы, да и российские частично показали", - отметил Панарин.

"Внедренная кукла вышла из-под контроля и заговорила, гибридная операция Британии провалилась благодаря эффективному взаимодействию российских и белорусских спецслужб, и прежде всего, четкой информационной работе в кризисной ситуации органов государственного управления Беларуси", полагает эксперт.

Если бы четко не действовали, последствия были бы более тяжелыми, резюмирует Панарин.

Признания Протасевича

Накануне задержанный Роман Протасевич в интервью гостелевидению признал вину в призывах к протестам в Беларуси и заявил, что готов нести ответственность за свои действия, однако добавил, что не причастен к публикации личных данных правоохранителей. Он также сообщил, что должен был выступать связным между штабом Светланы Тихановской и заговорщиками , планировавшими устранение Александра Лукашенко и его семьи.

Протасевич добавил, что даже после задержания заговорщиков против Лукашенко в стране остается несколько радикальных "спящих ячеек". Они, по его словам, до сих пор заинтересованы в силовом захвате власти в Беларуси.

Инцидент с самолетом

Протасевич был задержан 23 мая в результате экстренной посадки в минском аэропорту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, на борту которого якобы было заложено взрывное устройство.

Информация о минировании борта не подтвердилась, однако выяснилось, что в самолете находились разыскиваемый белорусскими властями Протасевич и летевшая вместе с ним гражданка России София Сапега . Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.

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