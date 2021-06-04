Почему на полях рапса гибнут пчелы и что делать пасечникам

Источник материала: Sputnik Беларусь

В настоящее время после обработки рапсовых полей пестицидами погибают 20-25% пчелосемей. Руководитель лаборатории пчеловодства РУП "Институт плодоводства" Дмитрий Рахматулин рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о причинах гибели пчел на цветущих полях рапса.

Опасный период для пчел

Для путешественников цветущее поле рапса – красивый пейзаж и отличное место для фото на фоне бескрайнего моря из ярко–желтых цветов. Но для пчеловодов все не так однозначно.

"Период цветения рапса для пчеловода – это и счастье, и боль. Дело в том, что во время цветения рапса нам постоянно поступают сообщения о гибели пчел при обработке рапса пестицидами – в частности, инсектицидами от цветоеда", - рассказывает Дмитрий Рахматулин.

Что необходимо иметь пчеловоду

При этом закономерно возникает вопрос о том, какие правоотношения существуют между собственником рапсового поля и пчеловодом, пасека которого расположена в соседнем населенном пункте. На самом деле все довольно просто.

"Чтобы разобраться в этом вопросе, начнем с того, что должен пчеловод. Пчеловод должен обязательно иметь паспорт пасеки с отметкой этого года, т.е. пасека должна пройти проверку на наличие заболеваний. Второе – пасека также должна быть обязательно зарегистрирована в сельском совете. Только при выполнении этих условий пчеловод может являться субъектом правоотношений между владельцем рапсового поля и, соответственно, владельцем пасеки", - поясняет специалист.

Когда и как должны проводиться обработки рапса

Стоит добавить, что в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 149 от 21.09.2012 "Об утверждении Санитарных норм и правил "Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений" владельцы рапсового поля вне зависимости от формы собственности обработки, в том числе и пестицидами, должны проводиться в позднее время с 22 00 до 6 00 – тот период времени, когда нет лета пчел. Документ обязывает владельцев рапсовых полей обязательно информировать пчеловода за 5 дней о проведении обработок посредством СМИ. Такое предупреждение может быть размещено в местной газете, сети Интернет, а также транслироваться по радио и телевидению.

"К сожалению, эти правила не выполняются – и пчелы гибнут. Лично я оцениваю гибель пчел при проведении обработок на рапсовых полях в пределах 20-25% пчелосемей", - утверждает эксперт.

За нарушение правил обработки – уголовная ответственность

Очень часто у пчеловодов возникают вопросы, куда можно обратиться при гибели пчел после обработки полей рапса и кто несет ответственность за соблюдение Постановление Минздрава № 149. Согласно официальному документу ответственность за его соблюдение несет главный санитарный врач района.

"Также стоит отметить, что в Уголовном кодексе Республики Беларусь в ч. 1 ст. 280 "Нарушение правил, установленных для борьбы с сорной растительностью, болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности гибель растительности или животных с причинением ущерба в крупном размере" предусмотрено наказание в виде общественных работ, или штрафа, или ареста", - заключает Дмитрий Рахматулин.

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