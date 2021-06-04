Источник материала: UDF



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«В пакетированном чае нет ни фруктов, ни ягод. Есть только запах, похожий на запах этого компонента. Вы пьете подкрашенную воду с запахом», — сказала Писарева.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подкрашенная вода с запахом: диетолог рассказала об опасности популярного напитка Диетолог утверждает, что в таком чае нет полезных микроэлементов.

Специалист отметила, что натуральные кусочки фруктов и ягод добавляют в такой напиток немногие производители. Пакетированный чай в основном содержит множество ароматизаторов, а на них часто бывает аллергия, предупредилаДиетолог утверждает, что в таком чае нет полезных микроэлементов.