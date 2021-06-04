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Подкрашенная вода с запахом: диетолог рассказала об опасности популярного напитка
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay.com
Специалист отметила, что натуральные кусочки фруктов и ягод добавляют в такой напиток немногие производители. Пакетированный чай в основном содержит множество ароматизаторов, а на них часто бывает аллергия, предупредила Ирина Писарева.
Диетолог утверждает, что в таком чае нет полезных микроэлементов.
«В пакетированном чае нет ни фруктов, ни ягод. Есть только запах, похожий на запах этого компонента. Вы пьете подкрашенную воду с запахом», — сказала Писарева.
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Диетолог утверждает, что в таком чае нет полезных микроэлементов.
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