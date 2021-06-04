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Подкрашенная вода с запахом: диетолог рассказала об опасности популярного напитка

04.06.2021 12:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Подкрашенная вода с запахом: диетолог рассказала об опасности популярного напитка
Фото: Pixabay.com
Российский диетолог Ирина Писарева в интервью «Вечерней Москве» рассказала, чем может быть опасен пакетированный чай, пишет РИА «Новости».

Специалист отметила, что натуральные кусочки фруктов и ягод добавляют в такой напиток немногие производители. Пакетированный чай в основном содержит множество ароматизаторов, а на них часто бывает аллергия, предупредила Ирина Писарева.

Диетолог утверждает, что в таком чае нет полезных микроэлементов.

«В пакетированном чае нет ни фруктов, ни ягод. Есть только запах, похожий на запах этого компонента. Вы пьете подкрашенную воду с запахом», — сказала Писарева.
 
 
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Диетолог утверждает, что в таком чае нет полезных микроэлементов.
 
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