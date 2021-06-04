Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

цитирует Лукашенко госагентство БЕЛТА. «Немедленно довести премьер-министру этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Но что все время спихивать проблемы наверх? Надо и здесь шевелиться. Эту проблему нужно решать, это не такая катастрофическая проблема», -Лукашенко госагентство БЕЛТА.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко потребовал от руководства «Гранита» шевелиться на внешних рынках «Гранит» – крупнейший не только в стране, но и в Европе производитель щебня.

Как сообщил генеральный директор «Гранита», из-за закрытия границ с началом пандемии экспорт предприятия заметно снизился. Также добавляют сложности к поставкам за рубеж принятые в России меры нетарифного регулирования, ограничивающие объемы ввоза белорусского сырья.Он подчеркнул, что в правительстве помогут с решением возникших вопросов с поставками продукции за рубеж, но и на предприятии заниматься этой проблемой должны активнее.«Гранит» – крупнейший не только в стране, но и в Европе производитель щебня с коллективом в более чем 2000 человек. Однако, несмотря на круглосуточный режим работы, предприятие загружено не полностью. В прошлом году у «Гранита» были вопросы по экспорту, нивелировать падение удалось поставками на внутренний рынок. И все же на заводе вынуждены констатировать существенное снижение активности белорусских потребителей. Так что работа по наращиванию отгрузок за рубеж предстоит серьезная. В тоже время «Гранит» реализует крупную инвестпрограмму по строительству горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Ситницкое». Проект на полмиллиарда долларов.