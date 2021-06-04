Источник материала: UDF



Борис Хамайда / Из архива vitebskspring.org

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«У меня такое впечатление... что они какое-то дело на меня клепают, — говорил Борис Хамайда. — Что-то хотят повесить. Что-то они собирают, потому что все это неслучайно».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Старейшему витебскому оппозиционеру присудили 8 суток ареста Как сообщает vitebskspring.org, у Хамайды в этом году уже пять задержаний.