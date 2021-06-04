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Старейшему витебскому оппозиционеру присудили 8 суток ареста
Источник материала: UDF
Борис Хамайда / Из архива vitebskspring.org
Предыдущий раз Бориса Хамайду задерживали 1 июня — он традиционно распространял в Витебске белорусскоязычную литературу и прессу. Милиционеры посчитали распространение «незаконной торговлей» и провели в РОВД «профилактическую беседу». Оппозиционера предупредили и отпустили.
«У меня такое впечатление... что они какое-то дело на меня клепают, — говорил Борис Хамайда. — Что-то хотят повесить. Что-то они собирают, потому что все это неслучайно».
Как сообщает vitebskspring.org, у Хамайды в этом году уже пять задержаний.
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Как сообщает vitebskspring.org, у Хамайды в этом году уже пять задержаний.
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