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Старейшему витебскому оппозиционеру присудили 8 суток ареста

04.06.2021 12:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Старейшему витебскому оппозиционеру присудили 8 суток ареста
Борис Хамайда / Из архива vitebskspring.org
Старейшему витебскому оппозиционеру, 73-летнему Борису Хамайде, присудили 8 суток ареста. В очередной раз он был задержан вечером в четверг, сообщает «Белсат».

Предыдущий раз Бориса Хамайду задерживали 1 июня — он традиционно распространял в Витебске белорусскоязычную литературу и прессу. Милиционеры посчитали распространение «незаконной торговлей» и провели в РОВД «профилактическую беседу». Оппозиционера предупредили и отпустили.

«У меня такое впечатление... что они какое-то дело на меня клепают, — говорил Борис Хамайда. — Что-то хотят повесить. Что-то они собирают, потому что все это неслучайно».


Как сообщает vitebskspring.org, у Хамайды в этом году уже пять задержаний.
 
Теги: Витебск
 
 
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Как сообщает vitebskspring.org, у Хамайды в этом году уже пять задержаний.
 
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