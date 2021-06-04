«Нафтан» готов остановиться

Источник материала: UDF



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«Белсату» Игорь Валяев, активист стачкома предприятия. «Бензины, дизтопливо, растворители, масла… Более половины продукции белорусского «Нафтана» экспортировалось преимущественно в страны Евросоюза и Украину. У европейских партнеров завода было 6 недель на сворачивание сотрудничества. В сроки уложились не только торговые партнеры», – заявил, активист стачкома предприятия.

«С одной стороны нефти нет. С другой стороны – увеличение переработки явно показывает, что завод собирается останавливаться. Готовится к остановке и, видимо, продолжительной. Получается, то что в свое время не смогли сделать забастовщики (не смогли остановить завод), сделают санкции», – говорит Игорь Валяев.

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