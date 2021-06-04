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Лукашенко уже войдет в историю как Александр Синие Пальцы

04.06.2021 12:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко уже войдет в историю как Александр Синие Пальцы
На акции протеста в Минске. Фото: ТАСС
Специально для рубрики Deutsche Welle «Беларусь. Перспективы» белорусская журналистка и писательница Саша Романова написала о том, как Лукашенко сам же разрушит созданную им систему в Беларуси.

«Власть в Беларуси поменяется рано или поздно, причем усилиями человека, ее узурпировавшего. Лукашенко этим и занимается, приближая кончину режима.

Невиданную для Беларуси протестную активность создал Лукашенко своими собственными руками - как серийный маньяк, который перестал себя сдерживать и начал убивать, чтобы войти в историю Александром Синие Пальцы», — пишет журналистка.


«Говорят, психопатам нравятся широкие жесты. Возможно, это может быть одним из объяснений решения Лукашенко посадить европейский пассажирский лайнер с целью ареста бывшего главреда телеграм-канала Nexta. Арестовать польского беженца на своей территории показалось Лукашенко и его окружению очень изящным ходом, к которому никакие западные юристы не подкопаются. Ведь белорусские власти в душе считают Европу и США «слабыми»: мол, те только и умеют, что выражать «крайнюю озабоченность». Евросоюз стерпел и почти проглотил фальсифицированные выборы, десяток трупов и 30 тысяч осужденных за массовые беспорядки. Что эти воспитанные демократы могут сделать агрессивному гопнику с разбитым горлышком бутылки в руках?

Оказалось, могут. Нет, латвийские лидеры не арестовали в Риге белорусскую сборную по хоккею, «лукашенковских любимчиков», чтобы обменять их на политзаключенных, хотя такое предложение и звучало. Зато все европейские страны закрыли небо для самолетов «Белавиа» и отменили рейсы в Беларусь. Европейские чиновники продумывают самые жесткие санкции против режима, которые только возможны. Мы услышим весь список 21 июня 2021 года. Очевидно, Лукашенко своими руками вырыл себе могилу полной изоляции, отменил торг с Западом, обанкротил национального авиаперевозчика и потерял на транзите через белорусское небо миллионы долларов бюджета. И самое главное - конец режиму Лукашенко будет положен его собственными руками. Условно, в ногу он себе уже стрелял неоднократно, и похоже, наконец выстрелил и в голову», — резюмирует Саша Романова.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко своими руками вырыл себе могилу полной изоляции.
 
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