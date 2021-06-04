Источник материала: UDF



На акции протеста в Минске . Фото: ТАСС

Deutsche Welle

«Власть в Беларуси поменяется рано или поздно, причем усилиями человека, ее узурпировавшего. Лукашенко этим и занимается, приближая кончину режима.



Невиданную для Беларуси протестную активность создал Лукашенко своими собственными руками - как серийный маньяк, который перестал себя сдерживать и начал убивать, чтобы войти в историю Александром Синие Пальцы», — пишет журналистка.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко уже войдет в историю как Александр Синие Пальцы Лукашенко своими руками вырыл себе могилу полной изоляции.

«Говорят, психопатам нравятся широкие жесты. Возможно, это может быть одним из объяснений решения Лукашенко посадить европейский пассажирский лайнер с целью ареста бывшего главреда телеграм-канала Nexta. Арестовать польского беженца на своей территории показалось Лукашенко и его окружению очень изящным ходом, к которому никакие западные юристы не подкопаются. Ведь белорусские власти в душе считают Европу и США «слабыми»: мол, те только и умеют, что выражать «крайнюю озабоченность». Евросоюз стерпел и почти проглотил фальсифицированные выборы, десяток трупов и 30 тысяч осужденных за массовые беспорядки. Что эти воспитанные демократы могут сделать агрессивному гопнику с разбитым горлышком бутылки в руках?Оказалось, могут. Нет, латвийские лидеры не арестовали в Риге белорусскую сборную по хоккею, «лукашенковских любимчиков», чтобы обменять их на политзаключенных, хотя такое предложение и звучало. Зато все европейские страны закрыли небо для самолетов «Белавиа» и отменили рейсы в Беларусь. Европейские чиновники продумывают самые жесткие санкции против режима, которые только возможны. Мы услышим весь список 21 июня 2021 года. Очевидно, Лукашенко своими руками вырыл себе могилу полной изоляции, отменил торг с Западом, обанкротил национального авиаперевозчика и потерял на транзите через белорусское небо миллионы долларов бюджета. И самое главное - конец режиму Лукашенко будет положен его собственными руками. Условно, в ногу он себе уже стрелял неоднократно, и похоже, наконец выстрелил и в голову», — резюмирует