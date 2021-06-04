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Конвейер. Журналист «Трибуны» осужден на 30 суток

04.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В пятницу во Фрунзенском суде Минска проходят суды по административному делу над журналистами Александром Ивулиным и Ярославом Писаренко.

Конвейер. Журналист «Трибуны» осужден на 30 суток

Александр Ивулин и Ярослав Писаренко

Журналист «Трибуны» Александр Ивулин осужден на 30 суток, сообщают правозащитники. Процесс вела судья Юлия Близнюк. Как отмечает его редакция, он был осужден за «флаг на окне», который там не висел.

Решение по суду над монтажером проекта «ЧестнОК», экс-сотруднике БТРК Ярославе Писаренко еще будет озвучено.

Журналисты были задержаны накануне и находятся в ЦИП на Окрестина.

По сведениям соседей, люди в гражданском пришли в квартиру около 13:00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми. В 16:00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах.

Александра из подъезда вывели в наручниках.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу во Фрунзенском суде Минска проходят суды по административному делу над журналистами Александром Ивулиным и Ярославом Писаренко.
 
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