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Конвейер. Журналист «Трибуны» осужден на 30 суток
04.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В пятницу во Фрунзенском суде Минска проходят суды по административному делу над журналистами Александром Ивулиным и Ярославом Писаренко.
Александр Ивулин и Ярослав Писаренко
Журналист «Трибуны» Александр Ивулин осужден на 30 суток, сообщают правозащитники. Процесс вела судья Юлия Близнюк. Как
Решение по суду над монтажером проекта «ЧестнОК», экс-сотруднике БТРК Ярославе Писаренко еще будет озвучено.
Журналисты были задержаны накануне и находятся в ЦИП на Окрестина.
По сведениям соседей, люди в гражданском пришли в квартиру около 13:00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми. В 16:00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах.
Александра из подъезда вывели в наручниках.
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В пятницу во Фрунзенском суде Минска проходят суды по административному делу над журналистами Александром Ивулиным и Ярославом Писаренко.
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