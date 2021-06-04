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«Газета Слонімская» перестает выходить в печатном виде

04.06.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ГОУПП «Гродненская типография» больше не будет печатать «Газету Слонімскую». Об этом предприятие уведомило редакцию 1 июня, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

«Газета Слонімская» перестает выходить в печатном виде
Фото с сайта racyja.com

«Настоящим сообщаем вам, что в ГОУПП «Гродненская типография» в связи с объемом загрузки и высокой степенью износа газетной печатной машины график выхода газет на 2021 год сформирован до конца года. Исходя из вышеизложенного, печать газеты «Газета Слонимская» не представляется возможным», — говорится в уведомлении.

Редакция сотрудничала с Гродненской типографией восемь лет. Брестская и Пинская типографии также отказались печатать «Газету Слонімскую» и рекламную газету «Отдушина», сославшись на загруженность производства и плотный график печати, сформированный в начале года, отмечает БАЖ.

9 ноября 2020 года выпуск общественно-политической «Газеты Слонімскай» и рекламного издания «Отдушина» был приостановлен на полгода. Такое решение было принято после того, как во время обыска в ноябре силовики изъяли всю технику в редакции и дома у издателя и директора.

В начале мая 2021 года редакция отправила уведомление в Министерство информации о возобновлении выпуска «Газеты Слонімскай» и газеты «Отдушина». 24 мая Мининформ внес оба издания в реестр печатных СМИ.

Проблемы с печатью и распространением испытывают многие белорусские независимые издания. Помимо «Газеты Слонімскай» за последний год еще пять газет прекратили выход в печатном виде в связи с тем, что не могут найти типографию: «Народная Воля», «Свободные новости плюс», «Белгазета», Intex-press и «Брестская газета».

 

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ГОУПП «Гродненская типография» больше не будет печатать «Газету Слонімскую». Об этом предприятие уведомило редакцию 1 июня, сообщает Белорусская ассоциация...
 
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