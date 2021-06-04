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Адвокат не виделась с Протасевичем с 28 мая — запись интервью для ОНТ велась без ее присутствия

04.06.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Запись интервью с Романом Протасевичем, которое вечером 3 июня показали в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ, велась без присутствия защитника, сообщила БелаПАН адвокат Инесса Оленская (на фото).

Адвокат не виделась с Протасевичем с 28 мая — запись интервью для ОНТ велась без ее присутствия

Она не стала комментировать показанное. «Интервью — это за пределами каких-то процессуальных действий. К сожалению, по делу ничего комментировать не могу», — сказала адвокат.

По ее словам, она не виделась с подзащитным с 28 мая. Всего адвокат встречалась с Протасевичем дважды: 27 мая и на следующий день. На вопрос, действительно ли ее не пускают к подзащитному, Оленская сказала: «После общения с подзащитным столько времени, сколько нам нужно, адвоката потом вызывают уже на следственные действия. Пока никаких следственных действий не происходило, хотя они были запланированы на этой неделе. Причину отмены никто не объяснил».

Оленская также сообщила, что до сих пор не получила ответ на ходатайство о медицинском освидетельствовании подзащитного. Нет пока ответа и из Генеральной прокуратуры на жалобу на противодействие в оказании Протасевичу юридической помощи, в которой адвокат просит принять меры прокурорского реагирования, чтобы такого не повторилось в дальнейшем.

 

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Запись интервью с Романом Протасевичем, которое вечером 3 июня показали в программе «Марков.
 
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