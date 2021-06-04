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Новый вид «административки»: какими общественными работами будут наказывать за нарушения статей КоАП — список

04.06.2021 12:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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С изменением КоАП в Беларуси появился новый вид «административки» — общественные работы. Теперь правительство поставлением определило, какими они могут быть. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, взыскание в виде общественных работ может налагаться судом на срок от восьми до 60 часов при согласии нарушителя. Общественные работы выполняются в свободное от основной работы время, службы или же учебы, не более четырех часов в день. 

Нельзя наказывать общественными работами пенсионеров, людей младше 18 лет, беременных, лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, инвалидов I и II групп, иностранцев и лиц без гражданства.

В перечень официально одобренных общественных Совмином работ включены:

  • уход за местами захоронений;
  • благоустройство, озеленение и очистка территорий;
  • восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
  • посадка и прополка саженцев;
  • санитарная очистка леса;
  • восстановление лесов после пожаров (обрезка, обрубка);
  • санитарная очистка придомовых территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов;
  • уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, организаций;
  • ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, покраска/побелка бордюров;
  • сбор вторсырья, сортировка и утилизация бытовых отходов;
  • земляные работы;
  • изготовление и установка снегозадерживающих щитов, а также их ремонт;
  • погрузочно-разгрузочные работы;
  • возделывание и уборка овощей, плодов, техкультур;
  • заготовка, переработка и хранение сельхозпродукции;
  • работы в тепличных и садово-огородных хозяйствах;
  • соцуслуги для населения (помощь в обработке огородов, уборке урожая, заготовке дров и прочее).

 
 
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С изменением КоАП в Беларуси появился новый вид «административки» — общественные работы. Теперь правительство поставлением определило, какими они могут...
 
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