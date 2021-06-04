Новый вид «административки»: какими общественными работами будут наказывать за нарушения статей КоАП — список

С изменением КоАП в Беларуси появился новый вид «административки» — общественные работы. Теперь правительство поставлением определило, какими они могут быть. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению, взыскание в виде общественных работ может налагаться судом на срок от восьми до 60 часов при согласии нарушителя. Общественные работы выполняются в свободное от основной работы время, службы или же учебы, не более четырех часов в день.
Нельзя наказывать общественными работами пенсионеров, людей младше 18 лет, беременных, лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, инвалидов I и II групп, иностранцев и лиц без гражданства.
В перечень официально одобренных общественных Совмином работ включены:
уход за местами захоронений;
благоустройство, озеленение и очистка территорий;
восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
посадка и прополка саженцев;
санитарная очистка леса;
восстановление лесов после пожаров (обрезка, обрубка);
санитарная очистка придомовых территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов;
уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, организаций;
ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, покраска/побелка бордюров;
сбор вторсырья, сортировка и утилизация бытовых отходов;
земляные работы;
изготовление и установка снегозадерживающих щитов, а также их ремонт;
погрузочно-разгрузочные работы;
возделывание и уборка овощей, плодов, техкультур;
заготовка, переработка и хранение сельхозпродукции;
работы в тепличных и садово-огородных хозяйствах;
соцуслуги для населения (помощь в обработке огородов, уборке урожая, заготовке дров и прочее).