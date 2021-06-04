Новый вид «административки»: какими общественными работами будут наказывать за нарушения статей КоАП — список

Источник материала: KYKY

С изменением КоАП в Беларуси появился новый вид «административки» — общественные работы. Теперь правительство поставлением определило, какими они могут быть. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, взыскание в виде общественных работ может налагаться судом на срок от восьми до 60 часов при согласии нарушителя. Общественные работы выполняются в свободное от основной работы время, службы или же учебы, не более четырех часов в день.

Нельзя наказывать общественными работами пенсионеров, людей младше 18 лет, беременных, лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, инвалидов I и II групп, иностранцев и лиц без гражданства.

В перечень официально одобренных общественных Совмином работ включены :

уход за местами захоронений;

благоустройство, озеленение и очистка территорий;

восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;

посадка и прополка саженцев;

санитарная очистка леса;

восстановление лесов после пожаров (обрезка, обрубка);

санитарная очистка придомовых территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов;

уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, организаций;

ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, покраска/побелка бордюров;

сбор вторсырья, сортировка и утилизация бытовых отходов;

земляные работы;

изготовление и установка снегозадерживающих щитов, а также их ремонт;

погрузочно-разгрузочные работы;

возделывание и уборка овощей, плодов, техкультур;

заготовка, переработка и хранение сельхозпродукции;

работы в тепличных и садово-огородных хозяйствах;

соцуслуги для населения (помощь в обработке огородов, уборке урожая, заготовке дров и прочее).