Приближается старт централизованного тестирования: почти все приготовления завершены

Источник материала: ОНТ

В этом году рекорды побила электронная запись на централизованное тестирование. В центрах уже подсчитали количество участников и готовятся к самим испытаниям.

В Гродненской области в этом году более 5 тысяч человек заполнят 17 тысяч тестов.

Только черновиков готовят более 60 тысяч, каждый с печатью. Заказывают воду, маски, перчатки, дезсредства. Известны все аудитории, где пройдут испытания, и имена педагогов, которые примут участие в ЦТ как организаторы. Составляются графики. Самые напряженные – дни популярных тестов. В регионе это русский, математика, английский и биология, которая оставила позади даже белорусский язык.

Напомним, ЦТ в этом году стартует 16 июня с белорусского языка. Накануне в школах пройдут консультации. Чтобы уточнить, что нужно взять на тестирование, а что не стоит. И еще раз проверить пропуск – по каким адресам прибыть. Тем, кто в этом году не пройдет на бюджет, по поводу стоимости обучения беспокоиться не стоит. Цены остались прежними.

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