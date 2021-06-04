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Приближается старт централизованного тестирования: почти все приготовления завершены

04.06.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Приближается старт централизованного тестирования: почти все приготовления завершены

В этом году рекорды побила электронная запись на централизованное тестирование. В центрах уже подсчитали количество участников и готовятся к самим испытаниям. 

В Гродненской области в этом году более 5 тысяч человек заполнят 17 тысяч тестов. 

Только черновиков готовят более 60 тысяч, каждый с печатью. Заказывают воду, маски, перчатки, дезсредства. Известны все аудитории, где пройдут испытания, и имена педагогов, которые примут участие в ЦТ как организаторы. Составляются графики. Самые напряженные – дни популярных тестов. В регионе это русский, математика, английский и биология, которая оставила позади даже белорусский язык.

Напомним, ЦТ в этом году стартует 16 июня с белорусского языка. Накануне в школах пройдут консультации. Чтобы уточнить, что нужно взять на тестирование, а что не стоит. И еще раз проверить пропуск – по каким адресам прибыть. Тем, кто в этом году не пройдет на бюджет, по поводу стоимости обучения беспокоиться не стоит. Цены остались прежними. 

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В этом году рекорды побила электронная запись на централизованное тестирование. В центрах уже подсчитали количество участников и готовятся к самим испытаниям.  В...
 
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