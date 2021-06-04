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Не может быть! Девушка голыми руками перенесла рой пчел в новый дом (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Поразительное видео опубликовал
Жительница Остина (Техас, США), пчеловод Эрика Томпсон основала компанию Texas Beeworks, которая занимается тем, что сохраняет и увеличивает популяции пчел в штате Техас.
Однажды девушку вызвали, чтобы убрать рой пчел, который поселился под зонтиком над обеденными столами рядом с мотелем.
Эрика приехала на место, увидела пчел, подошла к ним и начала просто брать их голыми руками, а потом высаживать в заранее подготовленный специальный ящик. Пока девушка переносила пчел, она искала пчелиную матку и очень удивилась, что так и не нашла ее.
Эрика знала, что колония пчел не выживет без королевы, поэтому она подсадила к ним новую пчелиную матку. Насекомые тут же бросились к королеве и одобрили ее, к счастью, иначе они бы ее просто убили.
Как только пчелы одобрили матку, они стали посылать сигнал оставшимся насекомым, чтобы те присоединились к колонии в новом месте. Поэтому далее Эрика только наблюдала, как пчелы самостоятельно перелетают в ящик. Когда весь рой был в сборе, пчеловод перевезла ящик на свою пасеку. Теперь пчелиный рой сможет спокойно жить и выполнять свою работу в безопасном для них и людей месте.
Фото: соцсети
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Поразительное видео опубликовал ridus.ru. Жительница Остина (Техас, США), пчеловод Эрика Томпсон основала компанию Texas Beeworks, которая занимается тем, что сохраняет и...
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