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Идут работы по восстановлению транспортного сообщения между Беларусью и Россией
Источник материала: ОНТ
Продолжается восстановление транспортного сообщения между Беларусью и Россией. 4 мая после перерыва автобусы отправятся из Минска в Москву и Санкт-Петербург.
Рейсы будут ночными. Курсировать автобусы будут через день. Транспортное сообщение между Россией и Беларусью временно приостановлено в прошлом году из-за пандемии. Позже профильные ведомства двух стран решили постепенно возобновлять рейсы – сначала авиационные и железнодорожные, затем и автобусные.
Также стало известно, что одна из российских авиакомпаний открывает полеты из Казани в Минск.
А «Белавиа» из-за воздушной блокады продолжает работу над корректировкой маршрутов и поиском новых направлений. Эвакуирует перевозчик и белорусских туристов из Албании, Туниса, Черногории. Рейсы направляют в «обход закрытых территорий». Прорабатывается и вопрос возвращения наших граждан с Кипра.
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Продолжается восстановление транспортного сообщения между Беларусью и Россией. 4 мая после перерыва автобусы отправятся из Минска в Москву и Санкт-Петербург. ...
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