ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ребенок погиб в результате падения из окна в Москве

04.06.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ребенок погиб в результате падения из окна в Москве

В Москве (Россия) в результате падения из окна седьмого этажа умер ребенок. По факту произошедшего прокуратурой России начата проверка. Об этом информирует сайт ведомства.

Погибшим оказался ребенок 2017 года рождения. В момент случившегося родители малыша находились в квартире, уточняет «Москва 24».

В семье есть взрослая дочь, также воспитывается еще один несовершеннолетний ребенок.

Прокуратуре предстоит дать оценку действиям родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию ребенка.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве (Россия) в результате падения из окна седьмого этажа умер ребенок. По факту произошедшего прокуратурой России начата проверка. Об этом информирует сайт...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Газета Слонімская» перестает выходить в печатном виде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by