Ребенок погиб в результате падения из окна в Москве

Источник материала: ОНТ

В Москве (Россия) в результате падения из окна седьмого этажа умер ребенок. По факту произошедшего прокуратурой России начата проверка. Об этом информирует сайт ведомства.

Погибшим оказался ребенок 2017 года рождения. В момент случившегося родители малыша находились в квартире, уточняет «Москва 24».

В семье есть взрослая дочь, также воспитывается еще один несовершеннолетний ребенок.

Прокуратуре предстоит дать оценку действиям родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию ребенка.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram