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Ребенок погиб в результате падения из окна в Москве
Источник материала: ОНТ
В Москве (Россия) в результате падения из окна седьмого этажа умер ребенок. По факту произошедшего прокуратурой России начата проверка. Об этом
Погибшим оказался ребенок 2017 года рождения. В момент случившегося родители малыша находились в квартире,
В семье есть взрослая дочь, также воспитывается еще один несовершеннолетний ребенок.
Прокуратуре предстоит дать оценку действиям родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию ребенка.
Фото: Pixabay
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В Москве (Россия) в результате падения из окна седьмого этажа умер ребенок. По факту произошедшего прокуратурой России начата проверка. Об этом информирует сайт...
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