|
Мощный пожар вспыхнул в отеле Мадрида
Источник материала: ОНТ
В Мадриде вспыхнул отель. Загорелись верхние этажи здания. Служба по чрезвычайным ситуациям испанской столицы экстренно организовала эвакуацию – из отеля вывели 200 человек.
Огонь, который охватил верхушку постройки, пожарные вовремя взяли под контроль и не дали ему разрастись.
Пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна. По факту возгорания проводится расследование.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мадриде вспыхнул отель. Загорелись верхние этажи здания. Служба по чрезвычайным ситуациям испанской столицы экстренно организовала эвакуацию – из отеля вывели...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)