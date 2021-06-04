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Мощный пожар вспыхнул в отеле Мадрида

04.06.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощный пожар вспыхнул в отеле Мадрида

В Мадриде вспыхнул отель. Загорелись верхние этажи здания. Служба по чрезвычайным ситуациям испанской столицы экстренно организовала эвакуацию – из отеля вывели 200 человек.

Огонь, который охватил верхушку постройки, пожарные вовремя взяли под контроль и не дали ему разрастись. 

Пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна. По факту возгорания проводится расследование.

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В Мадриде вспыхнул отель. Загорелись верхние этажи здания. Служба по чрезвычайным ситуациям испанской столицы экстренно организовала эвакуацию – из отеля вывели...
 
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