Мощный пожар вспыхнул в отеле Мадрида

Источник материала: ОНТ

В Мадриде вспыхнул отель. Загорелись верхние этажи здания. Служба по чрезвычайным ситуациям испанской столицы экстренно организовала эвакуацию – из отеля вывели 200 человек.

Огонь, который охватил верхушку постройки, пожарные вовремя взяли под контроль и не дали ему разрастись.

Пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна. По факту возгорания проводится расследование.

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