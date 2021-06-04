Источник материала: ОНТ

В Рио-де-Жанейро обрушился жилой дом, есть жертвы.

Жильцы услышали ночью грохот, после чего здание загорелось. В какой-то момент постройка сложилась, как карточный домик. Спаслись не все – под завалами погибли, по меньшей мере, два человека. По словам очевидцев, это мужчина и ребенок. На место экстренно прибыли пожарные и спасатели.

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия. Известно, что территорию, где случилась трагедия, контролирует преступная группировка, которая якобы защищает район от наркоторговцев. На деле их ремесло связано с дележкой преступных денег и сфер влияния. Они также строят на этой территории нелегальные дома и сдают их в аренду. И качество таких построек приводит к подобным последствиям.

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