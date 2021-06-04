ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россиянин воспользовался технической ошибкой и похитил у банка крупную сумму

04.06.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Россиянин воспользовался технической ошибкой и похитил у банка крупную сумму

Житель Тулы (Россия) использовал техническую ошибку в мобильном приложении банка, чтобы совершить 220 денежных переводов на свою карту со счетов банка. Всего мужчина украл свыше 95 миллионов российских рублей. Об этом информирует телеканал «Первый Тульский». 

33-летний россиянин заметил, что у него с карты не списывались деньги при переводе средств на счета других учреждений. При этом карты других банков пополнялись.

На украденные деньги мужчина приобрел в собственность третьего лица автомобиль и 3 квартиры. На данный момент туляк вернул банку 39 миллионов рублей.

Мужчину обвиняют в отмывании денег и в краже в особо крупном размере. Подсудимый свою вину отрицает.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Тулы (Россия) использовал техническую ошибку в мобильном приложении банка, чтобы совершить 220 денежных переводов на свою карту со счетов банка. Всего...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Газета Слонімская» перестает выходить в печатном виде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by