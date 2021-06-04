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Россиянин воспользовался технической ошибкой и похитил у банка крупную сумму
Источник материала: ОНТ
Житель Тулы (Россия) использовал техническую ошибку в мобильном приложении банка, чтобы совершить 220 денежных переводов на свою карту со счетов банка. Всего мужчина украл свыше 95 миллионов российских рублей. Об этом
33-летний россиянин заметил, что у него с карты не списывались деньги при переводе средств на счета других учреждений. При этом карты других банков пополнялись.
На украденные деньги мужчина приобрел в собственность третьего лица автомобиль и 3 квартиры. На данный момент туляк вернул банку 39 миллионов рублей.
Мужчину обвиняют в отмывании денег и в краже в особо крупном размере. Подсудимый свою вину отрицает.
Фото: Pixabay
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Житель Тулы (Россия) использовал техническую ошибку в мобильном приложении банка, чтобы совершить 220 денежных переводов на свою карту со счетов банка. Всего...
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