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«ТИБО» в Минске: день третий

04.06.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«ТИБО» в Минске: день третий

Цифровое развитие белорусских предприятий – приоритет государства на ближайшие пять лет. На международном форуме «ТИБО-2021» говорили об инновациях в производстве. В помощь, в том числе, роботы. 

На масштабной выставке «ТИБО» – технологические решения для заводов. Внедрить все это поможет государственная программа инновационного развития. Она предусматривает модернизацию производств с помощью индустрии 4.0, включая интернет вещей, искусственный интеллект и 3D-проектирование. Тем более, что инфраструктура в последние годы развивается более чем динамично. Зона 4G охватывает большую часть страны и почти 90% населения. Волоконно-оптические линии подведены практически ко всем населенным пунктам.

Локомотив цифровой трансформации экономики и IT-сфера. В последние годы она демонстрирует устойчивый рост. Если в 2016 году доля сектора «Информация и связь» в структуре ВВП была около 5%, то в 2020 – уже более семи. А экспорт IT-услуг в прошлом году достиг почти 3 миллиардов долларов. 

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Цифровое развитие белорусских предприятий – приоритет государства на ближайшие пять лет. На международном форуме «ТИБО-2021» говорили об инновациях в...
 
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