«Растрогало до слез!» Девушка показала, как будит свою глухую собаку (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Трогательное видео опубликовал ridus.ru .

У пользовательницы TikTok stafford_rocky есть глухая собака по кличке Рокки. Девушка записала видео и показала, как будит своего питомца. Она очень аккуратно прикасается к Рокки, чтобы он не испугался, тогда пес спокойно просыпается.

Пользователей соцсетей растрогала такая забота хозяйки о своей глухой собаке: «В этом видео прекрасно все», «Так мило. Растрогало до слез», «Столько любви и заботы! Сразу видно, что человек любит свою собаку».

Фото: соцсети

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