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«Растрогало до слез!» Девушка показала, как будит свою глухую собаку (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Трогательное видео опубликовал
У пользовательницы TikTok stafford_rocky есть глухая собака по кличке Рокки. Девушка записала видео и показала, как будит своего питомца. Она очень аккуратно прикасается к Рокки, чтобы он не испугался, тогда пес спокойно просыпается.
Пользователей соцсетей растрогала такая забота хозяйки о своей глухой собаке: «В этом видео прекрасно все», «Так мило. Растрогало до слез», «Столько любви и заботы! Сразу видно, что человек любит свою собаку».
Фото: соцсети
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Трогательное видео опубликовал ridus.ru. У пользовательницы TikTok stafford_rocky есть глухая собака по кличке Рокки. Девушка записала видео и показала, как будит своего...
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