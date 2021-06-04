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«Растрогало до слез!» Девушка показала, как будит свою глухую собаку (ВИДЕО)

04.06.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Растрогало до слез!» Девушка показала, как будит свою глухую собаку (ВИДЕО)

Трогательное видео опубликовал ridus.ru.

У пользовательницы TikTok stafford_rocky есть глухая собака по кличке Рокки. Девушка записала видео и показала, как будит своего питомца. Она очень аккуратно прикасается к Рокки, чтобы он не испугался, тогда пес спокойно просыпается. 

 

Пользователей соцсетей растрогала такая забота хозяйки о своей глухой собаке: «В этом видео прекрасно все», «Так мило. Растрогало до слез», «Столько любви и заботы! Сразу видно, что человек любит свою собаку».

Фото: соцсети

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Трогательное видео опубликовал ridus.ru. У пользовательницы TikTok stafford_rocky есть глухая собака по кличке Рокки. Девушка записала видео и показала, как будит своего...
 
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