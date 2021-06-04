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Куда можно деть старые вещи с дачного участка, квартиры, а также бесхозное авто?
Источник материала: ОНТ
«Мне это точно когда-нибудь понадобится…» – как часто, перебирая старые вещи, вы произносите эту фразу? В итоге то, что уже давно пора бы отправить на мусорку, на долгие годы прописывается на балконе или на даче. А когда приходит время выбрасывать старые вещи с участка – многие, не задумываясь о последствиях, отправляют их в ближайший лес или водоем.
Еще одна проблема – автохлам. Такие машины не только занимают парковочные места, но и мешают проезду, уборке территорий, становятся пристанищем для бездомных, а иногда даже местом преступления. Потекшие радиатор или аккумулятор наносят вред природе. Вообще, эти машины видно издалека. Они покрыты ржавчиной и толстым слоем грязи, у них спущены колеса, выбиты стекла.
Если хозяин продолжает бездействовать, эвакуатор отвезет авто на штрафстоянку, где оно простоит 3 месяца. А если за это время собственник не предпримет никаких действий, автомобиль утилизируют, а его владельцу выставят счет.
Фото: Pixabay
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«Мне это точно когда-нибудь понадобится…» – как часто, перебирая старые вещи, вы произносите эту фразу? В итоге то, что уже давно пора бы отправить на мусорку, на...
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