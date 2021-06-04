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Куда можно деть старые вещи с дачного участка, квартиры, а также бесхозное авто?

04.06.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Куда можно деть старые вещи с дачного участка, квартиры, а также бесхозное авто?

«Мне это точно когда-нибудь понадобится…» – как часто, перебирая старые вещи, вы произносите эту фразу? В итоге то, что уже давно пора бы отправить на мусорку, на долгие годы прописывается на балконе или на даче. А когда приходит время выбрасывать старые вещи с участка – многие, не задумываясь о последствиях, отправляют их в ближайший лес или водоем.  

Виктор Поднесенский, начальник отдела контроля за обращением с отходами Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: «Обращение с коммунальными отходами, включая периодичность вывоза отходов, наличие и количество контейнерных площадок, контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, вторичных материальных ресурсов, в том числе на территории садоводческих товариществ осуществляется в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами, разрабатываемыми и утверждаемыми местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с органами территориальными министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и государственными учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор».

Еще одна проблема – автохлам. Такие машины не только занимают парковочные места, но и мешают проезду, уборке территорий, становятся пристанищем для бездомных, а иногда даже местом преступления. Потекшие радиатор или аккумулятор наносят вред природе. Вообще, эти машины видно издалека. Они покрыты ржавчиной и толстым слоем грязи, у них спущены колеса, выбиты стекла. 

Александр Буткевич, главный инженер предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки»: «Если выявляются бесхозные машины, администрация района в первую очередь устанавливает собственника, обращается в ГАИ, получает данные о собственнике автомобиля, направляет собственнику уведомление о том, что этот автомобиль необходимо привести в соответствие, надлежащий внешний вид, либо переместить».  

Если хозяин продолжает бездействовать, эвакуатор отвезет авто на штрафстоянку, где оно простоит 3 месяца. А если за это время собственник не предпримет никаких действий, автомобиль утилизируют, а его владельцу выставят счет. 

Фото: Pixabay

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«Мне это точно когда-нибудь понадобится…» – как часто, перебирая старые вещи, вы произносите эту фразу? В итоге то, что уже давно пора бы отправить на мусорку, на...
 
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