На границе Беларуси и Евросоюза скопилась очередь из более 1600 грузовиков

Источник материала: ОНТ

Непростая ситуация сохраняется на наземной границе Беларуси с Евросоюзом. Очереди на выезд ожидают более 1600 грузовиков.

Литовское направление по традиции самое проблемное. В польском – дороги свободные, ни один из пунктов пропуска пока не загружен, хотя несколько дней назад картина была иной. Быстро пропускают лишь тех, кто везет грузы, которые быстро портятся. Остальным приходится ждать, терять и время, и деньги.

Причину в Гродненской региональной таможне объясняют – литовская сторона не всегда качественно выполняет взятые на себя обязательства по пропуску большегрузов.

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