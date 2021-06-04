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На границе Беларуси и Евросоюза скопилась очередь из более 1600 грузовиков

04.06.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На границе Беларуси и Евросоюза скопилась очередь из более 1600 грузовиков

Непростая ситуация сохраняется на наземной границе Беларуси с Евросоюзом. Очереди на выезд ожидают более 1600 грузовиков. 

Литовское направление по традиции самое проблемное. В польском – дороги свободные, ни один из пунктов пропуска пока не загружен, хотя несколько дней назад картина была иной. Быстро пропускают лишь тех, кто везет грузы, которые быстро портятся. Остальным приходится ждать, терять и время, и деньги.

Причину в Гродненской региональной таможне объясняют – литовская сторона не всегда качественно выполняет взятые на себя обязательства по пропуску большегрузов. 

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Непростая ситуация сохраняется на наземной границе Беларуси с Евросоюзом. Очереди на выезд ожидают более 1600 грузовиков.  Литовское направление по традиции самое...
 
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