Лукашенко на «Граните»: надо шевелиться на внешних рынках

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня во время посещения предприятия «Гранит» в Микашевичах (Брестская область) потребовал взять на контроль ситуацию с работой на внешних рынках. Об этом информирует БЕЛТА.

Как сообщил генеральный директор «Гранита» Эдуарда Гаврилковича, из-за закрытия границ с началом пандемии экспорт предприятия заметно снизился. Также добавляют сложности к поставкам за рубеж принятые в России меры нетарифного регулирования, ограничивающие объемы ввоза белорусского сырья.

Президент подчеркнул, что в правительстве помогут с решением возникших вопросов с поставками продукции за рубеж, но и на предприятии заниматься этой проблемой должны активнее.

«Гранит» – крупнейший не только в стране, но и в Европе производитель щебня с коллективом в более чем 2000 человек. Однако, несмотря на круглосуточный режим работы, предприятие загружено не полностью. В прошлом году у «Гранита» были вопросы по экспорту, нивелировать падение удалось поставками на внутренний рынок. И все же на заводе вынуждены констатировать существенное снижение активности белорусских потребителей. Так что работа по наращиванию отгрузок за рубеж предстоит серьезная. В тоже время «Гранит» реализует крупную инвестпрограмму по строительству горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Ситницкое». Проект на полмиллиарда долларов. О его выполнении также сегодня доложат Президенту.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram