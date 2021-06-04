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5 способов сохранить здоровье и продлить жизнь домашней кошки

04.06.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 способов сохранить здоровье и продлить жизнь домашней кошки

Чтобы у вашей кошки не случалось в организме сбоев, которые могут существенно сократить ей жизнь, воспользуйтесь несколькими простыми советами. Они помогут питомцу оставаться здоровым и счастливым.

1. Чаще расчесывайте кошку

Регулярное расчесывание пушистого питомца поможет уменьшить образование шерстяных комков в пищеварительном тракте животного. Скапливающиеся в желудке комки шерсти могут привести к частым запорам и рвоте, а в некоторых случаях и к кишечной непроходимости.

2. Приучите кошку к когтеточке

Очень важно для кошек регулярно точить когти – с самого детства приучайте их к когтеточке.

3. Обеспечьте кошке возможность вести активный образ жизни

Заставляйте пушистого питомца двигаться, придумывайте для него игры. Продолжительность жизни значительно снижается у кошек, проводящих время на диване. Хорошую форму животным помогут поддержать специальные игрушки и прогулки на свежем воздухе.

4. Не забудьте про воду

Кошки нуждаются в чистой воде. Оставляйте ее в удобном для животного месте, особенно если она ест сухой корм. Некоторые питомцы любят только проточную воду, и не пьют из обычных мисок. Для них можно купить специальный фонтанчик для питья.

5. Стерилизуйте кошку

Если не планируете заниматься разведением кошек, то сводите питомца на стерилизацию. Такая процедура полезна как для кошки, так и для ее хозяина. У животного исчезнет постоянный стресс из-за нереализованного желания размножаться, а также снизится риск возможных заболеваний в связи с гормонами. Хозяину стерилизованной кошки можно не бояться меток в доме и криков животного по ночам.

По материалам ridus.ru

Фото с сайта ilike.pet

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