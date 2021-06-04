Два человека погибли в результате взрыва газового баллона в Ираке

Источник материала: ОНТ

В Багдаде (Ирак) рядом с рестораном взорвался газовый баллон. В результате инцидента погибли два человека, еще 14 пострадали. Об этом информирует Аlsumaria.

Уточняется, что в момент взрыва в эпицентре было много людей.

На место инцидента направили специализированную бригаду следователей для установления причин произошедшего.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram