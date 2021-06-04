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Два человека погибли в результате взрыва газового баллона в Ираке
Источник материала: ОНТ
В Багдаде (Ирак) рядом с рестораном взорвался газовый баллон. В результате инцидента погибли два человека, еще 14 пострадали. Об этом
Уточняется, что в момент взрыва в эпицентре было много людей.
На место инцидента направили специализированную бригаду следователей для установления причин произошедшего.
Фото: Pixabay
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В Багдаде (Ирак) рядом с рестораном взорвался газовый баллон. В результате инцидента погибли два человека, еще 14 пострадали. Об этом информирует Аlsumaria. Уточняется,...
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