Пока жарится шашлык: 7 наивкуснейших бутербродов для пикника. 3-й номер – просто фантастика!

Источник материала: ОНТ

Бутерброды – отличный вариант перекуса на пикнике. Их можно приготовить, пока жарится шашлык, ведь на природе появляется нешуточный аппетит. Посмотрите подборку для пикника оригинальных и вкусных бутербродов от edimdoma.ru . Так приятно лакомиться ими на природе!

1. Бутерброды с моцареллой и помидорами





Сочетание продуктов простое, а вкус получается невероятный. Используйте для рецепта свежую моцареллу и спелые, желательно сливовидные помидоры.

Как готовить: нарежьте кружками моцареллу, промокните бумажным полотенцем. Помидоры нарежьте ломтиками. Идеально, если они будут такого же размера. Выложите на кусочки хлеба поочередно томаты и сыр, сбрызните оливковым маслом, посыпьте сухим базиликом или украсьте листьями свежего.

2. Бутерброды с вялеными томатами и плавленным сыром





Похожий на предыдущий вариант рецепта. Выразительный вкус томатов гармонично сочетается с нежной текстурой сыра.

Как готовить: ломтики хлеба разрежьте по диагонали и намажьте каждый плавленным сыром. Выложите вяленые томаты, украсьте зеленью.

3. Бутерброды с рыбным паштетом





Это простое, но невероятно вкусное блюдо – паштет из рыбного филе (обычно красную рыбу используют) с зеленью и сыром. Такие бутерброды можно приготовить на завтрак или в качестве легкого перекуса взять на работу.

Как готовить: филе копченой рыбы мелко нарежьте, нашинкуйте укроп. Смешайте рыбную массу с зеленью, добавьте сливочный сыр, черный перец и разотрите до однородной массы. Щедро смажьте ломтики хлеба паштетом. Украсьте бутерброд зеленым луком.

4. Бутерброды со шпротами







Блюдо родом из детства актуально до сих пор. Обращайте внимание на этикетку шпрот – консерва должны быть изготовлена в приморском регионе, там, где выловлена рыба. А сами шпроты должны быть золотистыми, одинакового размера.

Как готовить: сваренные вкрутую яйца очистите от скорлупы и нарежьте кружками. Соленый огурец нарежьте тонкими ломтиками. Кусочки хлеба натрите чесноком и смажьте майонезом. Выложите яйца, огурец и шпроты, украсьте свежей петрушкой.

5. Бутерброды с сельдью





Этот гастрономический дуэт всегда актуален. Соленая рыба удачно сочетается со свеклой, а зелень добавит блюду свежести.

Как готовить: натрите на крупной терке вареную свеклу, заправьте майонезом. Филе сельди нарежьте небольшими кусочками. Выложите на ломтики хлеба листья салата, свекольную начинку и сельдь.

6. Бутерброды с авокадо и красной рыбой





Такое сочетание раскроет все свои вкусовые грани, если сбрызнуть готовый бутерброд лимонным соком. Рыба приобретет приятную кислинку, а авокадо не потемнеет.

Как готовить: нарежьте мякоть авокадо тонкими ломтиками, а рыбу – полосками. Смажьте кусочки хлеба сливочным сыром, выложите рыбу и авокадо. Перед подачей посыпьте бутерброды кунжутом.

7. Бутерброды с запеченными баклажанами





Баклажаны на гриле — это объедение, и бутерброды с ними получаются вкуснейшие. Только подготовьте их правильно, чтобы убрать горечь. Нарежьте баклажаны толстыми кружками, посыпьте солью и оставьте на 15–20 мин. Имейте ввиду, баклажаны сильно ужариваются на гриле, поэтому толщина ломтиков должна быть не меньше 1 см. Не передерживайте их на огне – золотистая корочка схватится за несколько минут!

Как готовить: нарежьте баклажан толстыми кружками, посыпьте солью и разложите в один слой на плоском блюде. Через 10–15 мин. слейте образовавшуюся жидкость, промокните ломтики бумажным полотенцем. Сбрызните баклажаны растительным маслом, обжарьте на гриле до золотистых полосок.

Нарежьте адыгейский сыр крупными кубиками. Натрите чесноком ломтики хлеба. Выложите на него запеченные баклажаны, сыр, половинки помидоров черри. Украсьте бутерброды листьями базилика.

Фото: edimdoma.ru

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