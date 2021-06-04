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ЕС готов запретить европейским авиакомпаниям летать над Беларусью с завтрашнего дня
Источник материала: Onliner
Пока что неофициально об этом решении пишут европейским СМИ со ссылкой на «трех дипломатом». Вчера Bloomberg
Сегодня послы Европейского союза приняли план по запрету белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС или приземляться в аэропортах ЕС, а также по запрету авиакомпаниям ЕС летать над Беларусью, сообщили три дипломата,
Решение должно вступить в силу в полночь по центрально-европейскому времени (CET), если только государства ЕС в последнюю минуту до 14:00 CET не выдвинут возражения, которых не ожидается, сказали дипломаты.
В начале следующей недели ЕС обсудит предложения о введении санкций в отношении физических лиц и как минимум одной организации. Предложенный список еще не утвержден, сказал другой дипломат, передает Bloomberg. К этому моменту ЕС уже ввел санкции против семи белорусских юридических и 88 физических лиц.
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Пока что неофициально об этом решении пишут европейским СМИ со ссылкой на «трех дипломатом». Вчера Bloomberg сообщил о решении Евросоюза ввести первый раунд...
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