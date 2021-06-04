ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕС готов запретить европейским авиакомпаниям летать над Беларусью с завтрашнего дня

04.06.2021 12:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Пока что неофициально об этом решении пишут европейским СМИ со ссылкой на «трех дипломатом». Вчера Bloomberg сообщил о решении Евросоюза ввести первый раунд ограничений в связи с инцидентом с Ryanair. Речь шла о запрете белорусским перевозчикам летать над европейским воздушным пространством, а также приземляться и взлетать из аэропортов блока. Сегодня Reuters добавил один важный пункт.

Сегодня послы Европейского союза приняли план по запрету белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС или приземляться в аэропортах ЕС, а также по запрету авиакомпаниям ЕС летать над Беларусью, сообщили три дипломата, передает Reuters.

Решение должно вступить в силу в полночь по центрально-европейскому времени (CET), если только государства ЕС в последнюю минуту до 14:00 CET не выдвинут возражения, которых не ожидается, сказали дипломаты.

В начале следующей недели ЕС обсудит предложения о введении санкций в отношении физических лиц и как минимум одной организации. Предложенный список еще не утвержден, сказал другой дипломат, передает Bloomberg. К этому моменту ЕС уже ввел санкции против семи белорусских юридических и 88 физических лиц.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока что неофициально об этом решении пишут европейским СМИ со ссылкой на «трех дипломатом». Вчера Bloomberg сообщил о решении Евросоюза ввести первый раунд...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нямеччына вылучыла амаль 3 мільёны эўра на падтрымку беларускіх журналістаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by