ЕС готов запретить европейским авиакомпаниям летать над Беларусью с завтрашнего дня

Источник материала: Onliner

Пока что неофициально об этом решении пишут европейским СМИ со ссылкой на «трех дипломатом». Вчера Bloomberg сообщил о решении Евросоюза ввести первый раунд ограничений в связи с инцидентом с Ryanair. Речь шла о запрете белорусским перевозчикам летать над европейским воздушным пространством, а также приземляться и взлетать из аэропортов блока. Сегодня Reuters добавил один важный пункт.

Сегодня послы Европейского союза приняли план по запрету белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС или приземляться в аэропортах ЕС, а также по запрету авиакомпаниям ЕС летать над Беларусью, сообщили три дипломата, передает Reuters.

Решение должно вступить в силу в полночь по центрально-европейскому времени (CET), если только государства ЕС в последнюю минуту до 14:00 CET не выдвинут возражения, которых не ожидается, сказали дипломаты.

В начале следующей недели ЕС обсудит предложения о введении санкций в отношении физических лиц и как минимум одной организации. Предложенный список еще не утвержден, сказал другой дипломат, передает Bloomberg. К этому моменту ЕС уже ввел санкции против семи белорусских юридических и 88 физических лиц.