3 тысячи рублей в месяц. В Беларуси появилась «подписка» на коммерческие Ford

Источник материала: Onliner

Как известно, в Беларуси больше не продают легковые автомобили Ford. Зато популярностью пользуются микроавтобусы. Для любителей коммерческой техники дилер предлагает новую услугу — «подписку» на автомобили. Transit, например, стоит 3 тысячи рублей в месяц.

«Подписка» на авто уже давно функционирует в Европе. Постепенно эту услугу пытаются продвигать в России: там можно взять в долгосрочную аренду автомобили Volvo и Skoda. Теперь «подписка» появилась и у нас. Правда, пока не для физлиц.

— Это очень удобно для мелкого бизнеса и стартапов. Если проект только запускается и трудно выделить серьезную сумму денег на покупку транспорта или нет уверенности, что дело пойдет, можно просто взять машину в аренду на какое-то время, — отмечают в представительстве компании Ford в Беларуси. — Среднему и крупному бизнесу тоже удобно. В 3000 рублей в месяц входит и стоимость обслуживания автомобиля, включая мойку. Владельцу остается только заправлять Transit и работать на нем, все остальные заботы на нас. Для средних и крупных парков это позволит сэкономить на сотрудниках, не думать про обслуживание.





В Западной Европе услугами долгосрочной аренды пользуются в том числе частные лица. У нас «подписка» на авто пока затрагивает только коммерческий сегмент. Есть крупные международные компании, предлагающие такую услугу для юрлиц в Беларуси. По их схеме в аренду можно взять в том числе легковые машины.