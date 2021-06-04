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3 тысячи рублей в месяц. В Беларуси появилась «подписка» на коммерческие Ford

04.06.2021 12:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как известно, в Беларуси больше не продают легковые автомобили Ford. Зато популярностью пользуются микроавтобусы. Для любителей коммерческой техники дилер предлагает новую услугу — «подписку» на автомобили. Transit, например, стоит 3 тысячи рублей в месяц. 

«Подписка» на авто уже давно функционирует в Европе. Постепенно эту услугу пытаются продвигать в России: там можно взять в долгосрочную аренду автомобили Volvo и Skoda. Теперь «подписка» появилась и у нас. Правда, пока не для физлиц.

— Это очень удобно для мелкого бизнеса и стартапов. Если проект только запускается и трудно выделить серьезную сумму денег на покупку транспорта или нет уверенности, что дело пойдет, можно просто взять машину в аренду на какое-то время, — отмечают в представительстве компании Ford в Беларуси. — Среднему и крупному бизнесу тоже удобно. В 3000 рублей в месяц входит и стоимость обслуживания автомобиля, включая мойку. Владельцу остается только заправлять Transit и работать на нем, все остальные заботы на нас. Для средних и крупных парков это позволит сэкономить на сотрудниках, не думать про обслуживание.

3 тысячи рублей в месяц. В Беларуси появилась «подписка» на коммерческие Ford

В Западной Европе услугами долгосрочной аренды пользуются в том числе частные лица. У нас «подписка» на авто пока затрагивает только коммерческий сегмент. Есть крупные международные компании, предлагающие такую услугу для юрлиц в Беларуси. По их схеме в аренду можно взять в том числе легковые машины.

Ford Focus II Рестайлинг SES, 2008 г.в., 177 000 км
черный, седан, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
12 827 р.
5055$ / 4147€
Ford Focus I, 2000 г.в., 222 089 км
голубой, седан, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
3502 р.
1380$ / 1132€
Ford Focus I, 2000 г.в., 415 000 км
серебристый, хетчбэк, дизель 1.8 л, механическая, передний привод
6597 р.
2600$ / 2133€
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Как известно, в Беларуси больше не продают легковые автомобили Ford. Зато популярностью пользуются микроавтобусы. Для любителей коммерческой техники дилер...
 
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