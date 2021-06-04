Американские врачи предупредили об опасности iPhone для кардиостимуляторов

Источник материала: Onliner

Американская кардиологическая ассоциация исследовала влияние магнитов системы MagSafe в iPhone 12 на кардиостимуляторы. Согласно результатам, MagSafe действительно влияет на работу сердечных стимуляторов.

В исследовании проверяли влияние iPhone 12 на стимуляторы трех крупных брендов — Medtronic, Abbott и Boston Scientific. Все они оказались чувствительны к смартфону Apple. Магниты способны нарушить работу стимуляторов, что может обернуться трагичными для человека последствиями.

О подобной проблеме сообщалось и ранее, однако сейчас о ней заявили официально. MagSafe используется только в линейке iPhone 12: магниты расположены под задней крышкой и служат для присоединения аксессуаров и «таблетки» беспроводной зарядки.