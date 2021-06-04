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Американские врачи предупредили об опасности iPhone для кардиостимуляторов
Источник материала: Onliner
Американская кардиологическая ассоциация
В исследовании проверяли влияние iPhone 12 на стимуляторы трех крупных брендов — Medtronic, Abbott и Boston Scientific. Все они оказались чувствительны к смартфону Apple. Магниты способны нарушить работу стимуляторов, что может обернуться трагичными для человека последствиями.
О подобной проблеме сообщалось и ранее, однако сейчас о ней заявили официально. MagSafe используется только в линейке iPhone 12: магниты расположены под задней крышкой и служат для присоединения аксессуаров и «таблетки» беспроводной зарядки.
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