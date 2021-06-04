В Великобритании продают последний выпущенный экземпляр Bugatti Veyron Super Sport

Источник материала: Onliner

Самый последний выпущенный экземпляр Bugatti Veyron Super Sport выставлен на продажу в Великобритании. Об этом сообщила компания Tom Hartley Jnr, через чью площадку продается гиперкар. Цену не обнародовали — желающим купить машину велено обращаться в отдел продаж.





Хотя Bugatti представляла большое количество спецверсий Veyron, модификация Super Sport была особенной. Именно она в 2010 году она поставила рекорд скорости среди серийных машин: на тестовом треке Ehra-Lessien Veyron SS разогнался до 431,072 км/ч. Хотя «серийной» назвать эту машину можно назвать с натяжкой — вручную собрано всего 48 экземпляров. Один из них как раз и выставлен на продажу.





Данный экземпляр окрашен в матовый черный цвет. Колесные диски тоже черные, а за ними виднеются красные суппорта. Под цвет тормозных механизмов отделан и салон — большая часть элементов интерьера выполнена в оттенке Carmine. Не каждому понравится такое обилие красного цвета, но такова была воля первого владельца этой машины.





Гиперкар обслуживали каждые 12 месяцев на дилерском центре Bugatti London. При этом автомобиль почти не ездил — на данный момент пробег составляет всего 2005 км. На Super Sport даже действует заводская гарантия до января 2022 года.



