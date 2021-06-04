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В Великобритании продают последний выпущенный экземпляр Bugatti Veyron Super Sport

04.06.2021 12:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Самый последний выпущенный экземпляр Bugatti Veyron Super Sport выставлен на продажу в Великобритании. Об этом сообщила компания Tom Hartley Jnr, через чью площадку продается гиперкар. Цену не обнародовали — желающим купить машину велено обращаться в отдел продаж. 

В Великобритании продают последний выпущенный экземпляр Bugatti Veyron Super Sport

Хотя Bugatti представляла большое количество спецверсий Veyron, модификация Super Sport была особенной. Именно она в 2010 году она поставила рекорд скорости среди серийных машин: на тестовом треке Ehra-Lessien Veyron SS разогнался до 431,072 км/ч. Хотя «серийной» назвать эту машину можно назвать с натяжкой — вручную собрано всего 48 экземпляров. Один из них как раз и выставлен на продажу.

В Великобритании продают последний выпущенный экземпляр Bugatti Veyron Super Sport

Данный экземпляр окрашен в матовый черный цвет. Колесные диски тоже черные, а за ними виднеются красные суппорта. Под цвет тормозных механизмов отделан и салон — большая часть элементов интерьера выполнена в оттенке Carmine. Не каждому понравится такое обилие красного цвета, но такова была воля первого владельца этой машины.

В Великобритании продают последний выпущенный экземпляр Bugatti Veyron Super Sport

Гиперкар обслуживали каждые 12 месяцев на дилерском центре Bugatti London. При этом автомобиль почти не ездил — на данный момент пробег составляет всего 2005 км. На Super Sport даже действует заводская гарантия до января 2022 года.

В Великобритании продают последний выпущенный экземпляр Bugatti Veyron Super Sport
Volkswagen Polo VI, 2021 г.в., новый
бежевый, лифтбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
34 000 р.
13 400$ / 10 994€
Volkswagen Polo VI, 2021 г.в., новый
белый, лифтбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
33 500 р.
13 202$ / 10 832€
Volkswagen Polo V Рестайлинг, 2014 г.в., 137 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
21 289 р.
8390$ / 6884€
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Самый последний выпущенный экземпляр Bugatti Veyron Super Sport выставлен на продажу в Великобритании. Об этом сообщила компания Tom Hartley Jnr, через чью площадку продается...
 
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