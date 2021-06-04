Макс Корж выпустил новую песню перед выпускными, а сам уехал в Афганистан

Источник материала: Onliner

О выходе нового трека «Аттестат», в котором можно услышать дорожку из одноименной песни «Бутырка», стало известно сегодня в 12 ночи. Приурочена она к выпускным. Но публика артиста явно ждала чего-то другого, самые популярные комментарии под новостью такие: «Без лишних слов — полный провал», «Макс, чет совсем не то». Тем, кому трек «не зашел» с первого раза, тут же советуют послушать еще и еще, ведь «у Макса не бывает плохих песен».

Пока аудитория ждет выхода осеннего альбома, сам Максим находится в Афганистане, об этом стало известно после публикации фото в Instagram артиста. Там он собирается «пописать музла, отвлечься от суеты и отдохнуть перед концертами».

«Я нашел место, откуда мы привезем еще больше мощи на наши концерты! Афган. Страна с невероятной энергетикой, но несчастной судьбой. Страна, которая за 5 минут ответит на все твои вопросы о проблемах, трудностях и неудачах. Так что продолжаем стремиться к лучшему, но не забываем кайфовать от того, что есть у нас прямо сейчас. Всех люблю, всех обнял!» — пишет артист.