ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти ФРГ выделили 2,9 млн евро на поддержку белорусских журналистов

04.06.2021 12:59 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Правительство Германии выделило около 2,9 миллиона евро на поддержку белорусских журналистов, преследуемых по политическим мотивам.

Об этом говорится в ответе статс-секретаря в МИД ФРГ Мигеля Бергера на запрос эксперта по Восточной Европе фракции "зеленых" в бундестаге Мануэля Саррацина, сообщают в пятницу, 4 июня, издания Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Эти средства должны пойти на обеспечение юридической помощи задержанным и обвиненным журналистам, а также, возможно, на замену поврежденной техники или программного обеспечения. В публикации указывается, что финансовая помощь в текущем году запланирована также для независимых СМИ в самой Беларуси и за ее границами, передает DW.

"Волна жестких репрессий в отношении независимых журналистов в Беларуси не прекращается", - заявил Мануэль Саррацин, подчеркнув важность поддержки Берлином независимых белорусских СМИ как самой стране, так и находящихся в изгнании. По его словам, во многих случаях прямая и быстрая помощь играет решающую роль.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Германии выделило около 2,9 миллиона евро на поддержку белорусских журналистов, преследуемых по политическим мотивам.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС готов запретить европейским авиакомпаниям летать над Беларусью с завтрашнего дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by