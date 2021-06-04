Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с Байденом

Источник материала: АФН

Президент РФ Владимир Путин не планирует специально поднимать тему Беларуси в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом.

"Помимо Беларуси, очень много таких субстантивных вопросов. В первую очередь это, конечно, не третьи страны, а в первую очередь это наши двусторонние отношения, которые касаются не только наших двух стран, но и являются пристальным интересом для всех стран мира. Поэтому двусторонний аспект - это еще и вопросы стратегической стабильности", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает Интерфакс .

Касаясь конкретно белорусской тематики и принимаемых в отношении Союзного государства санкций со стороны Запада, Песков подчеркнул: "Позиция России хорошо известна: санкционное давление мы считаем незаконным и неприемлемым, вмешательство во внутренние дела нашего Союзного государства мы считаем также неприемлемым".

Вместе с тем, Песков заявил, что ему не известно, обсуждался ли вопрос работы "Уралкалия" и "Уралхима" в Беларуси в ходе недавних переговоров Путина и Лукашенко РФ и Беларуси. Владелец Уралхима г-н Мазепин наряду с г-ном Дерипаской намедни прославился как «спонсор белорусского протеста».

"Мне не известно о том, чтобы этот частный вопрос обсуждался. Но мы вам уже сообщали, что разговор шёл о более концептуальной субстанции", - сказал Песков.