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Новая Зеландия заменила беларусский калий на канадский
Источник материала: АФН
В Новой Зеландии отказались от беларуских калийных удобрений в пользу канадских. Как сообщает (https://www.stuff.co.nz/business/125242601/ravensdown-looks-to-alternate-supplies-for-potash-amid-belarus-tensions),
Компания «Ravensdown», на долю которой приходится около половины импорта удобрений в Новую Зеландию, отказалась от беларусского калия, заменив его канадским.
В компании ссылаются на рост напряжённости в Беларуси на фоне ситуации с европейскими и американскими санкциями,
По словам представителя «Ravensdown» Гарета Ричардса, руководство новозеландского предприятия внимательно следит за ситуацией и будет следовать указаниям и советам Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии.
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В Новой Зеландии отказались от беларуских калийных удобрений в пользу канадских.
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