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Самую красивую студентку выбрали в Минске

04.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самая красивая в Беларуси. В Минске выбрали победительницу конкурса «Королева студенчества», сообщает «МИР 24».

За титул боролись 13 представительниц разных вузов страны. Им надо было продемонстрировать интеллектуальные и творческие способности, такие как чувство юмора, хореография, вокал, грация. Главной темой дефиле стали цветы. Девушки очень старались предстать в самых ярких образах.

«Очень хочется показать себя, свой талант. Донести до зрителя, что нужно верить в себя. Если бы я не верила, то тут бы не стояла», – говорит студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств Илона Жегждрынь.

Победительница представит Беларусь в финале международного конкурса, который пройдет осенью в Казани.



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Теги: Минск
 
 
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Девушки стремились продемонстрировать интеллектуальные и творческие способности, а также чувство юмора.
 
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