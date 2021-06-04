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Самую красивую студентку выбрали в Минске
04.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самая красивая в Беларуси. В Минске выбрали победительницу конкурса «Королева студенчества», сообщает «МИР 24».
За титул боролись 13 представительниц разных вузов страны. Им надо было продемонстрировать интеллектуальные и творческие способности, такие как чувство юмора, хореография, вокал, грация. Главной темой дефиле стали цветы. Девушки очень старались предстать в самых ярких образах.
Победительница представит Беларусь в финале международного конкурса, который пройдет осенью в Казани.
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Девушки стремились продемонстрировать интеллектуальные и творческие способности, а также чувство юмора.
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