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«Зеленые» инициативы: в Минске проходит экологический форум
04.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обратить внимание на проблемы окружающей среды и привлечь как можно больше людей к их решению. Экологический форум проходит в Минске. Как превратить отходы в доходы и о других «зеленых» инициативах – в репортаже корреспондента «МИР 24» Элеоноры Лутович.
Старые шины они превращают в тротуарную плитку, покрытие для стадионов, в «зеленые» парковки и утеплитель. Могилевские производители резиновой крошки на выставке намерены найти новые рынки сбыта.
«Мы перерабатываем порядка 800-900 тонн шин ежемесячно. Начинали с 450 тонн. Мы развиваемся и увеличиваем объемы переработки отходов», – отмечает директор предприятия по переработке и утилизации изношенных шин Евгений Катошенко.
Через 10 лет в Беларуси намерены перерабатывать до 65% отходов. Российская IT-компания нашла цифровое решение проблемы. С помощью их программы можно следить за раздельным сбором, перевозкой и сортировкой мусора.
«Решение работает давно в России, после реформы отрасли отходов. Уже треть отходов перевозится и контролируется в нашей системе. Почти 15 миллионов человек пользуются нашими услугами. Мы надеемся, что наши решения будут востребованы и найдут применение и в Республике Беларусь», – отметил директор компании-разработчика программного обеспечения по обращению с отходами Павел Чернышин.
В этом году о проблемах окружающей среды не только говорят, но и демонстрируют пути их решения. Более сотни проектов, в том числе и зарубежных.
Активно внедряют в Беларуси и транспорт на батарейках. Такие электробусы уже можно встретить на улицах Минска. Тестируют новинку и в России. Современные производители и покупатели все чаще отдают предпочтение продукции с приставкой «эко». «Зеленые» инициативы идут на пользу природе и экономике.
Экологический форум проходит раз в два года. 16-й форум на одной площадке собрал 110 компаний, среди них 8 иностранных.
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Более ста компаний, в том числе и иностранных, демонстрируют свои разработки в области сортировки мусора, очистки воды и воздуха.
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