«Зеленые» инициативы: в Минске проходит экологический форум

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обратить внимание на проблемы окружающей среды и привлечь как можно больше людей к их решению. Экологический форум проходит в Минске. Как превратить отходы в доходы и о других «зеленых» инициативах – в репортаже корреспондента «МИР 24» Элеоноры Лутович.

Старые шины они превращают в тротуарную плитку, покрытие для стадионов, в «зеленые» парковки и утеплитель. Могилевские производители резиновой крошки на выставке намерены найти новые рынки сбыта. Шины перерабатывают уже 10 лет. Но до недавнего времени торговали сырьем. В этом году запустили собственное производство.

«Мы перерабатываем порядка 800-900 тонн шин ежемесячно. Начинали с 450 тонн. Мы развиваемся и увеличиваем объемы переработки отходов», – отмечает директор предприятия по переработке и утилизации изношенных шин Евгений Катошенко.

«Мы сегодня лучше всех на постсоветском пространстве работаем по вовлечению особенно коммунальных отходов в хозяйственный оборот. Сегодня мы извлекаем из отходов 27% и используем в экономике нашей страны», – говорит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык.

Через 10 лет в Беларуси намерены перерабатывать до 65% отходов. Российская IT-компания нашла цифровое решение проблемы. С помощью их программы можно следить за раздельным сбором, перевозкой и сортировкой мусора.

«Решение работает давно в России, после реформы отрасли отходов. Уже треть отходов перевозится и контролируется в нашей системе. Почти 15 миллионов человек пользуются нашими услугами. Мы надеемся, что наши решения будут востребованы и найдут применение и в Республике Беларусь», – отметил директор компании-разработчика программного обеспечения по обращению с отходами Павел Чернышин.

В этом году о проблемах окружающей среды не только говорят, но и демонстрируют пути их решения. Более сотни проектов, в том числе и зарубежных.

«Тут все – от продовольствия до мусоропереработки, очистки воды и воздуха, экологическое земледелие – все сферы экономики охвачены. Конечно, большое количество фирм, заводов, холдингов настроено на поиск новых контактов, партнеров, друзей. Я думаю, будут подписаны контракты», – полагает заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин.

Активно внедряют в Беларуси и транспорт на батарейках. Такие электробусы уже можно встретить на улицах Минска. Тестируют новинку и в России. Современные производители и покупатели все чаще отдают предпочтение продукции с приставкой «эко». «Зеленые» инициативы идут на пользу природе и экономике.

Экологический форум проходит раз в два года. 16-й форум на одной площадке собрал 110 компаний, среди них 8 иностранных.