ЕС с полуночи запрещает европейским авиакомпаниям летать над Беларусью

Эхо Москвы . Постпреды стран-членов ЕС одобрили часть ограничительных мер, которые можно ввести, не дожидаясь заседания Совета, который пройдет только через три недели. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС, не уточняя деталей запретов для белорусских перевозчиков, передает





При этом, по сведениям прессы, уже на следующей неделе могут быть утверждены санкции в отношении лиц, причастных к принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair.





Инцидент с пассажирским лайнером ирландского перевозчика вызвал бурную реакцию Европы. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс принудительно посадили в Минске





Диспетчеры белорусского аэропорта сообщили экипажу об угрозе взрыва на борту. Когда воздушное судно приземлилось, силовики задержали сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу россиянку Софию Сапегу — они находились на борту.





Сразу после инцидента с бортом Ryanair Брюссель объявил о закрытии воздушного пространства и европейских аэропортов для белорусских авиакомпаний.